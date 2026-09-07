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Костюк анонсувала МРТ після вильоту з US Open

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Костюк анонсувала МРТ після вильоту з US Open
Марта Костюк дійшла до 1/8 фіналу в Нью-Йорку
фото: Getty Images

Друга ракетка України завершила мейджор із ушкодженням

Українська тенісистка Марта Костюк відреагувала на поразку від чешки Лінди Носкової у рамках 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Yahoo Sports.

Після невдачі українка розповіла, що грала з травмою. Костюк турбувало праве зап'ястя, тож упродовж поєдинку вона кілька разів розминала руку. Тенісистка переконана, що ушкодження не дозволило їй змагатися на 100 %.

Водночас Костюк відзначили шалену підтримку трибун. Саме вболівальники стимулювали шалений камбек української спортсменки в другому сеті. Тоді вона відіграла два матчболи та перевела поєдинок у третю партію.

«Я ніколи не чула, щоб за мене так уболівав увесь стадіон. Було неймовірно гучно, тож я просто хотіла насолодитися цим моментом. Це тривало до самісінької кінцівки матчу. Це було неймовірно. І тут просто неможливо було не усміхатися», – розповіла Костюк.

За її словами, жоден результат не змінить задоволення від атмосфери на стадіоні. Українка, попри поразку, зберегла оптимізм. Костюк не робить трагедії з поразки Носової, назвавши її «просто тенісним матчем».

До слова, цьогоріч на US Open розіграють рекордний призовий фонд. Найсильніші тенісисти планети разом зароблять 108 млн доларів. Зокрема, переможці в одиночних розрядах збагатяться на 5,5 млн «зелених».

Нагадаємо, раніше стали відомі склади України та Бельгії на поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг. Компанію найсильнішій українці Еліні Світоліній складуть чотири співвітчизниці. Натомість перша ракетка Бельгії Елізе Мертенс пропустить турнір.

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Теги: теніс Марта Костюк US Open

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