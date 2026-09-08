Росія атакувала падел-клуб Еліни Світоліної та Сергія Стаховського

Світоліна та Стаховський відкрили власний падел-клуб Svito, який розпочав свою роботу у квітні цього року

Простір Svito постраждав від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки

Внаслідок російського обстрілу у Києві постраждав падел-клуб Svito. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram Svito.

«Простір Svito постраждав від вибухової хвилі внаслідок нічної атаки. Люди не постраждали, і це найголовніше.

Наша команда вже працює над усуненням усіх наслідків, і ми додатково повідомимо, щойно клуб буде повністю готовий відновити роботу. З усіма, хто має бронювання, ми будемо на зв'язку додатково.

Ми щиро співчуваємо кожному, хто втратив близьких цієї ночі та постраждав.

Бережіть себе!

Команда Svito Padel Club», – йдеться у заяві.

Українські тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський відкрили власний падел-клуб Svito, який розпочав свою роботу у квітні цього року. Він розташований на Подолі в хабі Garage і вміщує сім критих кортів.

Падел – ракетковий вид спорту. У падел, зазвичай, грають у парному розряді на закритому майданчику, приблизно на 25 % меншому від розміру тенісного корту. Рахунок гри ведуть так само, як і в звичайному тенісі. Основні відмінності полягають у тому, що корт оточують стіни, і м'ячі можуть відбиватись від них як у грі у сквош, для гри використовують тверді безструнні ракетки.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня в Києві пролунала серія вибухів на тлі ракетної атаки Росії. Унаслідок ударів постраждали та загинули люди. Руйнування та пожежі зафіксовано щонайменше у п'яти районах міста.

Зокрема, уночі росіяни завдали удару по ринку у передмісті Одеси. Унаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони.

До того ж на Криворіжжі під російським ударом опинилися райцентр та Апостолівська громада. Унаслідок цього постраждала жінка.

Також російська терористична армія атакувала пасажирський поїзд «Київ – Суми» двома шахедами. Обійшлося без постраждалих.

Як повідомлялося, РФ застосувала проти України дрони та ракети. Основний напрямок нічного удару – Одещина, Київщина.