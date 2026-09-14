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Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
Одобасич мав найвищу тренерську категорію A-Level у GPTCA

«Главком» віднайшов скандальні коментарі тренера та доніс інформацію про них до світової тенісної спільноти

Скандальний сербський тенісний тренер Владімір Одобаcич більше не є чинним членом Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA). Про це повідомляє «Главком».

Скандальна поведінка Одобаcича у соцмережах

На сторінці профілю серба на офіційному сайті GPTCA тепер зазначено: «This membership has been suspended and is no longer valid» – «Це членство призупинено і більше не є чинним».

Зміни відбулися після скандалу навколо реакції Одобаcича на російський ракетний удар по Одесі, внаслідок якого була зруйнована квартира родини української тенісистки Даяни Ястремської. Спортсменка опублікувала відео наслідків атаки, а сербський тренер залишив під ним коментар «Bravo Rusija» («Браво, Росіє»). 

«Главком» віднайшов скандальні коментарі тренера та доніс інформацію про них до світової тенісної спільноти.

Раніше Одобасич мав найвищу тренерську категорію A-Level у GPTCA. На його профілі також зазначалося, що він має понад 23 роки тренерського досвіду.

Профіль тренера на сайті GPTCA був змінений саме після того, як його висловлювання набули розголосу.

Таким чином, наразі Одобасич втратив чинний статус члена GPTCA, а його профіль у реєстрі асоціації позначений як призупинений.

Владімір Одобасич: що відомо

Владімір Одобасич народився 24 серпня 1981 року. Працює тенісним тренером.

У 2022 році Одобасич був одним із випускників A-Level (найвищий) програми Global Professional Tennis Coach Association (GPTCA). Серед лекторів цього курсу були, зокрема, Вольфганг Тім – батько і тренер екстенісиста Домініка Тіма, а також тренери та фахівці, які працювали з тенісистами рівня ATP топ-100 та Ігою Швьонтек. 

Також Одобасич має досвід співпраці із Gilly Tennis Academy на Мальті.

У 2024 році Одобасич був заявлений як тренер на High Intensive Junior Tennis Camp у Поречі (Хорватія).

Як повідомлялося, Росія зруйнувала квартиру, який належить сім'ї тенісистки Даяни Ястремської. 

Теги: теніс Даяна Ястремська

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