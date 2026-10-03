Головна Спорт Теніс
search button user button menu button

Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні
У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі
фото: Getty Images

Перша ракетка України здолала представницю Чехії Катержину Сінякову

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Перша ракетка України у трьох сетах перемогла представницю Чехії Катержину Сінякову.

Хід гри

Перший сет склався невдало для українки. Світоліна виграла лише один гейм – 6:1. 

У другому сеті Еліна одразу перехопила ініціативу та повела 3:0. За рахунку 5:1 українка отримала можливість подати на сет, однак Сінякова виграла три гейми поспіль і скоротила відставання до 4:5. Втім, у наступному геймі Світоліна зробила брейк і зрівняла рахунок у матчі – 6:4.

Вирішальна партія тривалий час проходила за рівної боротьби, але потім Еліна перехопила ініціативу. Світоліна завершила сет з рахунком 6:2.

WTA 1000. Пекін. Друге коло

Катержина Сінякова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 4:6, 2:6

У третьому колі українка зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі, яка має 25-й номер посіву. 

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.

Теги: теніс Еліна Світоліна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього сезону Поліна Скляр дійшла до півфіналу юніорського Вімблдону
«Я багато плакала». 15-річна українська тенісистка розповіла, як війна змінила її життя
29 вересня, 11:34
Аманда Анісімова регулярно отримує негативні коментарі щодо свого тіла
Фіналістка турнірів Грендслем Анісімова відповіла хейтерам щодо свого радикального схуднення
23 вересня, 22:02
Олександра Олійникова регулярно говорить про батьківщину
«Погугліть про Олешки». Олійникова згадала про гуманітарну катастрофу на окупованій Херсонщині
22 вересня, 10:30
Україна посідає 44-те місце у рейтингу націй Кубка Девіса
Збірна України з тенісу покращила позиції у рейтингу Кубка Девіса
21 вересня, 20:50
Олійникова проводить перший повноцінний сезон у WTA-турі
Олександра Олійникова передасть ЗСУ 2,4 млн грн, які заробила на US Open
19 вересня, 21:13
На лікування та відновлення Рибакіній потрібно не менше двох тижнів
Перша ракетка світу пропустить фінальну стадію Кубка Біллі Джин Кінг
18 вересня, 16:25
Марта Костюк продемонструвала прогрес у 2026 році
Костюк увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток світу за промовистим показником
15 вересня, 17:52
Олександра Олійникова залишила US Open після поєдинку другого кола
Олександра Олійникова поступилась Александрі Еалі та залишила US Open
3 вересня, 23:17
Марта Костюк продовжує свій шлях на US Open
Костюк та Русе пробились до другого кола парного розряду US Open
3 вересня, 19:58

Теніс

Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні
Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні
Джоковіч встановив новий віковий рекорд чоловічого тенісу
Джоковіч встановив новий віковий рекорд чоловічого тенісу
Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до числа сіяних на турнірі WTA 500 у Токіо
Еліна Світоліна та Марта Костюк увійшли до числа сіяних на турнірі WTA 500 у Токіо
Дарія Снігур сенсаційно переграла 20-ту ракетку світу у другому колі тисячника у Пекіні
Дарія Снігур сенсаційно переграла 20-ту ракетку світу у другому колі тисячника у Пекіні
Даяна Ястремська здобула сенсаційну перемогу на турнірі в Пекіні
Даяна Ястремська здобула сенсаційну перемогу на турнірі в Пекіні
Перше коло WTA 1000 у Пекіні підійшло до кінця: хто з українок пройшов далі?
Перше коло WTA 1000 у Пекіні підійшло до кінця: хто з українок пройшов далі?

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
80K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua