Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA 1000 у Пекіні

У третьому колі Еліна Світоліна зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі

Перша ракетка України здолала представницю Чехії Катержину Сінякову

Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно розпочала виступи на турнірі WTA 1000 у Пекіні. Про це повідомляє «Главком».

Перша ракетка України у трьох сетах перемогла представницю Чехії Катержину Сінякову.

Хід гри

Перший сет склався невдало для українки. Світоліна виграла лише один гейм – 6:1.

У другому сеті Еліна одразу перехопила ініціативу та повела 3:0. За рахунку 5:1 українка отримала можливість подати на сет, однак Сінякова виграла три гейми поспіль і скоротила відставання до 4:5. Втім, у наступному геймі Світоліна зробила брейк і зрівняла рахунок у матчі – 6:4.

Вирішальна партія тривалий час проходила за рівної боротьби, але потім Еліна перехопила ініціативу. Світоліна завершила сет з рахунком 6:2.

WTA 1000. Пекін. Друге коло

Катержина Сінякова (Чехія) – Еліна Світоліна (Україна) 6:1, 4:6, 2:6

У третьому колі українка зустрінеться з представницею Греції Марією Саккарі, яка має 25-й номер посіву.

Нагадаємо, жіноча збірна України з тенісу заробила один мільйон євро за вихід до фіналу Кубку Біллі Джин Кінг.

Кольори нашої національної команди захищали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок. Роль капітана команди виконував Ілля Марченко.

Синьо-жовті вперше у історії вийшл до фіналу, де з рахунком 0:2 поступились Чехії. За це вони отримали один мільйон євро, у той час як переможиці турнірну заробили 1,5 мільйони.

Півфіналісти (Іспанія та Італія) отримали по 500 тисяч євро, Чвертьфіналісти (Бельгія, Казахстан, Велика Британія та Китай) заробили по 350 тисяч євро. Загальний призовий фонд турніру склав 4,9 мільйонів євро.