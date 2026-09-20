Збірна України здолала Кіпр та вийшла до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса
Переможне третє очко приніс Георгій Кравченко
Збірна України здолала Кіпр у протистоянні Другої Світової групи Кубка Девіса. Про цце повідомляє «Главком».
Команди грали у столиця Кіпру Нікосії.
У перший день Георгій Краченко переграв Фотоса Фотіадеса, а Олексій Крутих здолав Меліоса Ефстатіу.
Другий ігровий день для синьо-жовтих розпочався з поразки: дует Овчаеренка та Орлова поступився парі Хрістодул/Неос (3:6, 4:6).
Кубок Девіса, Друга Світова група
- Стиліанос Христодулу/Елефтеріос Неос (Кіпр) – Владислав Орлов/Олександр Овчаренко (Україна) – 6:3, 6:4
Втім, вже наступне протистояння принесло Україні необхідний для виходу до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса третій бал: Георгій Кравченко здолав Меліоса Естафіу (6:0, 6:1).
Кубок Девіса, Друга Світова група
- Меліос Ефстатіу (Кіпр) – Георгій Кравченко (Україна) – 0:6, 1:6
Нагадаємо, що Марта Костюк пропустить Кубок Біллі Джин Кінг. Також до заявки збірної України не потрапить Олександра Олійникова.
У чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг на синьо-жовтих чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.
Коментарі — 0