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Збірна України здолала Кіпр та вийшла до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України здолала Кіпр та вийшла до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса
Матчі плейоф Першої світової групи відбудуться в лютому 2027 року
фото: ФТУ

Переможне третє очко приніс Георгій Кравченко

Збірна України здолала Кіпр у протистоянні Другої Світової групи Кубка Девіса. Про цце повідомляє «Главком».

Команди грали у столиця Кіпру Нікосії.

У перший день Георгій Краченко переграв Фотоса Фотіадеса, а Олексій Крутих здолав Меліоса Ефстатіу.

Другий ігровий день для синьо-жовтих розпочався з поразки: дует Овчаеренка та Орлова поступився парі Хрістодул/Неос (3:6, 4:6).

Кубок Девіса, Друга Світова група

  • Стиліанос Христодулу/Елефтеріос Неос (Кіпр) – Владислав Орлов/Олександр Овчаренко (Україна) – 6:3, 6:4

Втім, вже наступне протистояння принесло Україні необхідний для виходу до плейоф Першої світової групи Кубка Девіса третій бал: Георгій Кравченко здолав Меліоса Естафіу (6:0, 6:1).

Кубок Девіса, Друга Світова група

  • Меліос Ефстатіу (Кіпр) – Георгій Кравченко (Україна) – 0:6, 1:6

Нагадаємо, що Марта Костюк пропустить Кубок Біллі Джин Кінг. Також до заявки збірної України не потрапить Олександра Олійникова.

У чвертьфіналі Кубку Біллі Джин Кінг на синьо-жовтих чекає протистояння з Бельгією. Гра відбудеться 24 вересня о 05:00 за Києвом.

Теги: теніс Кубок Девіса

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