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Переможниця Вімблдона-2026 Носкова заявила, що хоче напитися після драматичної поразки на US Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Переможниця Вімблдона-2026 Носкова заявила, що хоче напитися після драматичної поразки на US Open
Лінда Носкова була близькою до півфіналу US Open
фото: Інстаграм Лінди Носкової

Лінда Носкова жартома відповіла на питання журналістів на пресконференції після матчу

Чеська тенісистка Лінда Носкова на пресконференції після болючої поразки від першої ракетки світу Аріни Соболенко у чвертьфіналі US Open жартома розповіла, як намагатиметься пережити свій програш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Важкий матч для Носкової

Носкова була дуже близькою до сенсації у протистоянні з дворазовою чинною чемпіонкою US Open. Чехка виграла перший сет на тайбрейку, а у вирішальній партії вела з брейком і мала перевагу на тайбрейку. Однак Сабаленко зуміла переламати хід зустрічі та здобула перемогу з рахунком 6:7(1), 6:3, 7:6(10:7). Матч тривав понад три години.

Попри розчарування, Носкова вирішила не зациклюватися на поразці. Чешка бачить у виступі на US Open багато позитивного. Після тріумфу на Вімблдоні тенісистка певний час відчувала проблеми з мотивацією, однак драматичний матч проти лідерки світового рейтингу повернув їй бажання рухатися вперед. «Така поразка добре впливає на мотивацію. Я маю винести з цього позитив», – зазначила Носкова.

Плани Носкової після US Open

Після зустрічі вона з усмішкою розповіла журналістам, що залишиться в Нью-Йорку приблизно на три дні та хоче добре провести час із друзями. «Я залишуся ще приблизно на три дні. Напевно, нап'юся і забуду про це. Добре, що я вже достатньо доросла для цього», – пожартувала тенісистка.

Носкова зізналася, що дуже любить Нью-Йорк і має багато місць, які хоче відвідати. За її словами, друзі допоможуть їй відволіктися від драматичної поразки та пережити розчарування.

Нагадаємо, що саме Носковій у важкому трисетовому поєдинку поступилася українка Марта Костюк, яка з наступного тижня уперше в кар'єрі увійде до топ-10 світового рейтингу

Теги: теніс US Open

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