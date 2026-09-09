Переможниця Вімблдона-2026 Носкова заявила, що хоче напитися після драматичної поразки на US Open
Лінда Носкова жартома відповіла на питання журналістів на пресконференції після матчу
Чеська тенісистка Лінда Носкова на пресконференції після болючої поразки від першої ракетки світу Аріни Соболенко у чвертьфіналі US Open жартома розповіла, як намагатиметься пережити свій програш. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Важкий матч для Носкової
Носкова була дуже близькою до сенсації у протистоянні з дворазовою чинною чемпіонкою US Open. Чехка виграла перший сет на тайбрейку, а у вирішальній партії вела з брейком і мала перевагу на тайбрейку. Однак Сабаленко зуміла переламати хід зустрічі та здобула перемогу з рахунком 6:7(1), 6:3, 7:6(10:7). Матч тривав понад три години.
Попри розчарування, Носкова вирішила не зациклюватися на поразці. Чешка бачить у виступі на US Open багато позитивного. Після тріумфу на Вімблдоні тенісистка певний час відчувала проблеми з мотивацією, однак драматичний матч проти лідерки світового рейтингу повернув їй бажання рухатися вперед. «Така поразка добре впливає на мотивацію. Я маю винести з цього позитив», – зазначила Носкова.
Плани Носкової після US Open
Після зустрічі вона з усмішкою розповіла журналістам, що залишиться в Нью-Йорку приблизно на три дні та хоче добре провести час із друзями. «Я залишуся ще приблизно на три дні. Напевно, нап'юся і забуду про це. Добре, що я вже достатньо доросла для цього», – пожартувала тенісистка.
Носкова зізналася, що дуже любить Нью-Йорк і має багато місць, які хоче відвідати. За її словами, друзі допоможуть їй відволіктися від драматичної поразки та пережити розчарування.
Нагадаємо, що саме Носковій у важкому трисетовому поєдинку поступилася українка Марта Костюк, яка з наступного тижня уперше в кар'єрі увійде до топ-10 світового рейтингу.
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