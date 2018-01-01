Про бій Усик - Брієдіс зняли документальний фільм (відео)
- Сьогодні, 13:32
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Фото: Getty Images
Картина знята англійською мовою
World Boxing Super Series випустила документальний фільм про перший півфінальний бій турніру між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом, в якому українець переміг, об'єднав пояси WBO і WBC і вийшов у фінал серії.
У фільмі показано, як боксери проводили заключний день перед поєдинком, а також про сам бій і про те, що відбувалося відразу після нього.
Картина знята англійською мовою.
Як відомо, чемпіон світу за версіями WBO і WBC в першій важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) став другим українцем в історії, який об'єднав чемпіонські пояси.
Джерело: ua.tribuna.com