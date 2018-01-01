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    Про бій Усик - Брієдіс зняли документальний фільм (відео)

    Картина знята англійською мовою
    World Boxing Super Series випустила документальний фільм про перший півфінальний бій турніру між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом, в якому українець переміг, об'єднав пояси WBO і WBC і вийшов у фінал серії. У фільмі показано, як боксери проводили заключний день перед поєдинком, а також про сам бій і про те, що відбувалося відразу після
    • Сьогодні, 13:32
    • Розсилка
    Фото: Getty Images
    Фото: Getty Images

    Картина знята англійською мовою

    World Boxing Super Series випустила документальний фільм про перший півфінальний бій турніру між Олександром Усиком і Майрісом Брієдісом, в якому українець переміг, об'єднав пояси WBO і WBC і вийшов у фінал серії.

    У фільмі показано, як боксери проводили заключний день перед поєдинком, а також про сам бій і про те, що відбувалося відразу після нього.

    Картина знята англійською мовою.

    Як відомо, чемпіон світу за версіями WBO і WBC в першій важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) став другим українцем в історії, який об'єднав чемпіонські пояси.

    Джерело: ua.tribuna.com

    бокс Олександр Усик
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