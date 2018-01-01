Усик став першим українцем після Володимира Кличка, який об'єднав чемпіонські титули
- Сьогодні, 22:43
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Олександр Усик. Фото: K2 Promotions
Також Усик побив рекорд легендарного Холіфілда
Чемпіон світу за версіями WBO і WBC в першій важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) став другим українцем в історії, який об'єднав чемпіонські пояси.
Раніше пояса об'єднував тільки Володимир Кличко, який в 2006 році став володарем титулів IBF і IBO.
Також Усик, об'єднавши два титули в своєму 14-му бою, побив рекорд Евандера Холіфілда, який в 1987 році об'єднав пояси WBA і IBF в 15-му бою.
Нагадаємо, Усику віддали перевагу судді за підсумками 12-ти раундів проти Брієдіса.
Раніше повідомлялося, що український чемпіон WBO і WBC у важкій вазі Олександр Усик (14-0, 11 КО) прогресував в незалежному комп'ютерному рейтингу кращих боксерів світу за версією порталу BoxRec.
Джерело: xsport.ua