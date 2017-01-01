Шалене відео, яким «Бешикташ» оголосив про трансфер Віди з київського «Динамо» (відео)

Турецький «Бешикташ» виклав дивне відео про перехід захисника київського «Динамо» Домагоя Віди

Хорватський екс-захисник «Динамо» Домагой Віда вже не приховує свого трансферу до стамбульського «Бешикташа» Так, 26 грудня турецький клуб представив Віду як новачка своєї команди за допомогою дивного відеоролика. На ньому стоїть на балконі форвард Ченк Тосун говорить по телефону «Алло, Віда, переходь в



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Домагой Віда

Турецький «Бешикташ» виклав дивне відео про перехід захисника київського «Динамо» Домагоя Віди

Хорватський екс-захисник «Динамо» Домагой Віда вже не приховує свого трансферу до стамбульського «Бешикташа»

Так, 26 грудня турецький клуб представив Віду як новачка своєї команди за допомогою дивного відеоролика.

На ньому стоїть на балконі форвард Ченк Тосун говорить по телефону «Алло, Віда, переходь в «Бешикташ».

Потім навколо турка з'являється анімація в стилі коміксів, і Віда, що з'явився з правій частині ролика відповідає: «Привіт, Ченк, так, звичайно, я перейду в чемпіонський «Бешикташ».

Майже весь час відео супроводжує настирлива музика.

Раніше Віда сфотографувався у футболці «Бешикташа» разом з керівниками «Орлів».

Це фото блискавично розлетілася по турецьким ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що президент «Динамо» клубу Ігор Суркіс намагався втримати Домагоя Віду у команді.



