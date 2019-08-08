  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Стаховський зайнявся виготовленням елітного вина в Україні

    • Розсилка
    Сергій Стаховський - Стаховський зайнявся виготовленням елітного вина в Україні
    Сергій Стаховський

    Вино від «Stakh Reserve» українці зможуть спробувати вже взимку

    Перша ракетка України Сергій Стаховський став власником виноградників в Берегівському районі Закарпаття.

    Читайте також

    Український тенісист зізнається, що пристрасть до вина і виноробства йому прищепили французи.

    «Я знайшов однодумців, запропонував ідею створити дуже якісне вино на території України. У 2018 році був перший урожай, з Франції ми привезли дубові бочки. Сподіваємося, що це буде сюрприз для українських споживачів», - зазначив в інтерв'ю спортсмен.

    Джерело: btu.org.ua

    Читайте також
    Сергій Стаховський Закарпаття алкоголь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ