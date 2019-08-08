Стаховський зайнявся виготовленням елітного вина в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський

Вино від «Stakh Reserve» українці зможуть спробувати вже взимку

Перша ракетка України Сергій Стаховський став власником виноградників в Берегівському районі Закарпаття.

Український тенісист зізнається, що пристрасть до вина і виноробства йому прищепили французи.

«Я знайшов однодумців, запропонував ідею створити дуже якісне вино на території України. У 2018 році був перший урожай, з Франції ми привезли дубові бочки. Сподіваємося, що це буде сюрприз для українських споживачів», - зазначив в інтерв'ю спортсмен.

Джерело: btu.org.ua