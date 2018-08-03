Усик прочитав власний вірш про Україну (відео)



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Олександр Усик

Він написав цей вірш ще перед боєм з Майрісом Брієдісом

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик під час інтерв'ю прочитав власний вірш про Україну.

Усик написав цей вірш 2 січня 2018 року, перед боєм з Майрісом Брієдісом.

«Україна, моя Україна.

Моя сильна, моя Батьківщина.

Ти для мене, як матір для сина -

Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,

Богом ти на небі любима,

Батьківщина ти сильна моя

Тіло ми за тебе положим,

А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим

Всіх святих тебе зберегти,

І безкрайні поля без обмежень,

І вродливі ліса та поля,

Й карпатські гори високі,

І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,

В нас країна єдина на всіх.

Так помолимось браття ми Богу,

Щоб зберіг нас у єдності всіх».

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим.

За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

У своєму першому коментарі, який чемпіон дав прямо на ринзі, Олександр подякував за підтримку всім українцям.

Джерело: sport.ua