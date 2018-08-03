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    Усик прочитав власний вірш про Україну (відео)

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    Олександр Усик - Усик прочитав власний вірш про Україну (відео)
    Олександр Усик

    Він написав цей вірш ще перед боєм з Майрісом Брієдісом

    Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик під час інтерв'ю прочитав власний вірш про Україну.

    Усик написав цей вірш 2 січня 2018 року, перед боєм з Майрісом Брієдісом.

    «Україна, моя Україна.
    Моя сильна, моя Батьківщина.
    Ти для мене, як матір для сина -
    Сама рідна й навіки одна.
    Ти козацького роду країна,
    Богом ти на небі любима,
    Батьківщина ти сильна моя
    Тіло ми за тебе положим,
    А душею ми з Богом завжди.
    Ми за тебе рідненьку попросим 
    Всіх святих тебе зберегти,
    І безкрайні поля без обмежень,
    І вродливі ліса та поля,
    Й карпатські гори високі,
    І смереки стрункі, як струна.
    Все в нас є: для життя та для свята,
    В нас країна єдина на всіх.
    Так помолимось браття ми Богу,
    Щоб зберіг нас у єдності всіх».

    Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим.

    За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.

    У своєму першому коментарі, який чемпіон дав прямо на ринзі, Олександр подякував за підтримку всім українцям.

    Джерело: sport.ua

    бокс Олександр Усик
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