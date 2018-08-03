Усик прочитав власний вірш про Україну (відео)
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Розсилка
Він написав цей вірш ще перед боєм з Майрісом Брієдісом
Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик під час інтерв'ю прочитав власний вірш про Україну.
Усик написав цей вірш 2 січня 2018 року, перед боєм з Майрісом Брієдісом.
«Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина -
Сама рідна й навіки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх».
Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Маратом Гассієвим.
За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець.
У своєму першому коментарі, який чемпіон дав прямо на ринзі, Олександр подякував за підтримку всім українцям.
Джерело: sport.ua