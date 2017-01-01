Усик продовжує підготовку до бою з Брієдісом (відео)
- Сьогодні, 09:33
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Олександр Усик
Українець показав, як готується до бою проти латвійця
Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик продовжує підготовку до бою з чемпіоном світу за версією WBC в цій же ваговій категорії латвійцем Майрісом Брієдісом.
Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі.
Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.
Як відомо, статистичний сайт CompuBox опублікував статистику боксерів за підсумками чвертьфінальних поєдинках Всесвітньої боксерської суперсерії.