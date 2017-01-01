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    Усик продовжує підготовку до бою з Брієдісом (відео)

    Українець показав, як готується до бою проти латвійця
    Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик продовжує підготовку до бою з чемпіоном світу за версією WBC в цій же ваговій категорії латвійцем Майрісом Брієдісом. Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі. Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука. Як відомо,
    • Сьогодні, 09:33
    • Розсилка
    Олександр Усик
    Олександр Усик

    Українець показав, як готується до бою проти латвійця

    Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик продовжує підготовку до бою з чемпіоном світу за версією WBC в цій же ваговій категорії латвійцем Майрісом Брієдісом.

    Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі.

    Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука.

    Як відомо, статистичний сайт CompuBox опублікував статистику боксерів за підсумками чвертьфінальних поєдинках Всесвітньої боксерської суперсерії.


    бокс Олександр Усик
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