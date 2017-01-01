Усик продовжує підготовку до бою з Брієдісом (відео)

Українець показав, як готується до бою проти латвійця

Чемпіон світу за версією WBO в першій важкій вазі українець Олександр Усик продовжує підготовку до бою з чемпіоном світу за версією WBC в цій же ваговій категорії латвійцем Майрісом Брієдісом. Нагадаємо, бій Усик - Брієдіс відбудеться 27 січня в Ризі. Нагадаємо, Усик в 1/4 фіналу WBSS в Берліні нокаутував Марко Хука. Як відомо,