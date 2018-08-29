Воротар «Динамо» Бойко: Завдання ми не виконали, тому коментувати немає чого (відео)

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Денис Бойко

Денис розповів про невдачу у протистоянні з «Аяксом»

Аби здобути перемогу над «Аяксом» у кваліфікації Ліги чемпіонів, «Динамо» потрібно було більше атакувати.

Про це після зустрічі у Києві заявив воротар київського клубу Денис Бойко, слова якого передає кореспондент «Главкома».

«Команда суперника грала на контратаках. Тому, очевидно, вийшло так, що у них було більше моментів. Завдання ми не виконали, тому особливо коментувати немає чого», - сказав він.

«У нас була настанова тренера, яку ми на початку матчу виконували. А потім, не знаю... Можливо, дещо підсіли. Щось пішло не за нашим сценарієм. Але ж і «Аякс» також досвідчена команда, яка грає у свій футбол», - зауважив Бойко.

Нагадаємо, фанати «Динамо» атакували прихильників «Аякса» під час матчу.