Воротар «Динамо» Бойко: Завдання ми не виконали, тому коментувати немає чого (відео)
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Денис розповів про невдачу у протистоянні з «Аяксом»
Аби здобути перемогу над «Аяксом» у кваліфікації Ліги чемпіонів, «Динамо» потрібно було більше атакувати.
Про це після зустрічі у Києві заявив воротар київського клубу Денис Бойко, слова якого передає кореспондент «Главкома».
«Команда суперника грала на контратаках. Тому, очевидно, вийшло так, що у них було більше моментів. Завдання ми не виконали, тому особливо коментувати немає чого», - сказав він.
«У нас була настанова тренера, яку ми на початку матчу виконували. А потім, не знаю... Можливо, дещо підсіли. Щось пішло не за нашим сценарієм. Але ж і «Аякс» також досвідчена команда, яка грає у свій футбол», - зауважив Бойко.
Нагадаємо, фанати «Динамо» атакували прихильників «Аякса» під час матчу.