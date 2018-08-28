Ультрас «Динамо» атакували фанатів «Аякса» під час матчу (відео)

ГЛАВКОМ



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Довелося втручатися правоохоронцям

Перед початком матчу «Динамо» - «Аякс» ультрас київського клубу підбігли до сектору фанатів нідерландського клубу.

Вони намагалися закидати гостей стільцями, які у підсумку полетіли у стюардів, передає кореспондент «Главкома».

Згодом стюарди стадіону таки відтіснили агресивних вболівальників, а пізніше сутичку зупинили вже правоохоронці.

Зазначимо, що можливі сутички між фанатами обох клубів почалися ще до матчу, однак наразі підтвердження цієї інформації немає.

Як відомо, у Києві на вул. Великій Васильківській сталася бійка між футбольними фанами, поліцейські затримали дев’ятьох учасників конфлікту, інформація про постраждалих уточнюється.