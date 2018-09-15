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    Як баскетбольна збірна України здобула історичну перемогу над Іспанією (відео)

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    Фото ФБУ - Як баскетбольна збірна України здобула історичну перемогу над Іспанією (відео)
    Фото ФБУ

    Українці перемогли одну з найсильніших команд світу

    Напередодні збірна України з баскетболу сенсаційно обіграла Іспанію у кваліфікації на Чемпіонат світу-2019.

    Українські баскетболісти у Києві шокували триразових чемпіонів Європи та другу команду у світі, якою наразі є Іспанія.

    «Синьо-жовті» вдало провели увесь поєдинок, дозволивши суперникам виграти лише другу чверть.

    Найрезультативнішим у складі українці став Святослав Михайлюк, який набрав 22 очки та виконав п’ять перехоплень.

    Перемога над іспанцями стала для підопічних Євгена Мурзіна четвертою у кваліфікації на ЧС-2019.

    До Вашої уваги огляд матчу:

    Нагадаємо, тренер збірної Іспанії визнав, що баскетболісти з України перемогли закономірно.

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол Святослав Михайлюк
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