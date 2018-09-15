Як баскетбольна збірна України здобула історичну перемогу над Іспанією (відео)



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Фото ФБУ

Українці перемогли одну з найсильніших команд світу

Напередодні збірна України з баскетболу сенсаційно обіграла Іспанію у кваліфікації на Чемпіонат світу-2019.

Українські баскетболісти у Києві шокували триразових чемпіонів Європи та другу команду у світі, якою наразі є Іспанія.

«Синьо-жовті» вдало провели увесь поєдинок, дозволивши суперникам виграти лише другу чверть.

Найрезультативнішим у складі українці став Святослав Михайлюк, який набрав 22 очки та виконав п’ять перехоплень.

Перемога над іспанцями стала для підопічних Євгена Мурзіна четвертою у кваліфікації на ЧС-2019.

До Вашої уваги огляд матчу:

Нагадаємо, тренер збірної Іспанії визнав, що баскетболісти з України перемогли закономірно.