Як баскетбольна збірна України здобула історичну перемогу над Іспанією (відео)
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Фото ФБУ
Українці перемогли одну з найсильніших команд світу
Напередодні збірна України з баскетболу сенсаційно обіграла Іспанію у кваліфікації на Чемпіонат світу-2019.
Українські баскетболісти у Києві шокували триразових чемпіонів Європи та другу команду у світі, якою наразі є Іспанія.
«Синьо-жовті» вдало провели увесь поєдинок, дозволивши суперникам виграти лише другу чверть.
Найрезультативнішим у складі українці став Святослав Михайлюк, який набрав 22 очки та виконав п’ять перехоплень.
Перемога над іспанцями стала для підопічних Євгена Мурзіна четвертою у кваліфікації на ЧС-2019.
До Вашої уваги огляд матчу:
Нагадаємо, тренер збірної Іспанії визнав, що баскетболісти з України перемогли закономірно.