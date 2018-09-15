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    Тренер збірної Іспанії визнав, що баскетболісти з України перемогли закономірно

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    Серджо Скаріоло (по центру). Фоото взяте з ФБУ - Тренер збірної Іспанії визнав, що баскетболісти з України перемогли закономірно
    Серджо Скаріоло (по центру). Фоото взяте з ФБУ

    Серджо Скаріоло розповів, що українці грали краще

    Головний тренер національної збірної Іспанії з баскетболу Серджо Скаріоло прокоментував гру своєї команди у виїзному матчі проти України (65:76).

    За його словами, із самого початку матчу була помітна різниця у фізичній потужності обох команд, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    «Україна мала більші габарити на багатьох позиціях, хіба що за винятком розігруючого, зібрала багато підбирань і переграла нас під щитом», - сказав він.

    «Також українські баскетболісти часто віддавали передачі на дугу на снайперів Михайлюка та Лукашова. Обидва відіграли дуже важливу роль у зустрічі, а Лень і Кравцов виконали відмінну роботу у «фарбі». Україна сьогодні була краща за нас», - додав наставник.

    Скаріоло також зауважив, що команді потрібно відпочити та сфокусуватися на наступній грі проти Латвії, яка буде дуже складною.

    «Я дуже добре пам'ятаю Святослава Михайлюка по Літній лізі Лас-Вегаса, мені сподобалися його енергія та шутерські можливості на майданчику, до того ж у нього є хороший атлетизм – він готовий для НБА», - підсумував наставник.

    Збірна України Іспанія баскетбол тренер Святослав Михайлюк
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