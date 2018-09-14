Збірна України з баскетболу сенсаційно обіграла Іспанію у кваліфікації на Чемпіонат світу-2019

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Фото взяте з fiba.basketball

Українські баскетболісти у Києві шокували триразових чемпіонів Європи та другу команду у світі

Приїзд триразового чемпіона Європи з баскетболу, збірної Іспанії, в Україні очікували з нетерпінням. Саме цей відбірний матч до Чемпіонату світу 2019 року називали найочікуванішою спортивною подією осені. Баскетбольний поєдинок Україна – Іспанія у Києві навіть відтіснив на другий план футбол.

Українці підійшли до другого етапу кваліфікації з трьома перемогами та трьома поразками. Водночас, Іспанія мала стовідсотковий показник і по праву називалася фаворитом цієї групи. «Синьо-жовтим» же надзвичайно важливо було зачепитися за перемогу у цьому матчі, аби розраховувати на путівку на світовий форум.

Команди не могли відкрити рахунок протягом більш ніж однієї хвилини, поки Себас Саїс не закинув перший двоочковий. І знову суперники більше промахувалися, ніж влучали. «Нуль» у графі навпроти назви «Україна» змінив наприкінці другої хвилини зустрічі Лукашов. Денис влучив з-за дуги, вивівши «синьо-жовтих» уперед. Згодом почин партнера підтримав Святослав Михайлюк, закинувши два поспіль триочкових – 9:5.

Не пішла гра на стартових хвилинах у Леня. Олексій чотири рази кидав з лінії штрафних, але жодного очка так і не набрав. Тому на майданчику з’явився Кравцов. В Іспанії ініціативу на себе брав Хоакін Колом, який став найрезультативнішим у складі гостей у першій чверті (п’ять очок). Однак партнери його не змогли підтримати. Українці щільно діяли у захисті, пропустивши за 10 хвилин лише 12 балів.

Окрім того, і в атаці підопічні Євгена Мурзіна діяли досить вдало. Так, за рахунку 12:8 важливі три очки набрав Олександр Липовий. А В’ячеслав Бобров і Кравцов встановили остаточний рахунок першої чверті – 19:12. І навіть маленька перерва не пішла на користь іспанцям, які за першу хвилину другої чверті пропустили ще чотири очки зусиллями Кравцова.

Гості можуть нарікати лише на себе, адже відсоток влучань у них, на наше щастя, був доволі низький. Натомість, вдало у гру ввійшов Володимир Герун, який двома точними кидками довів перевагу української команди до «+13» – 27:14. До того ж, надзвичайно ефектно повернувся у гру Лень, оформивши видовищний данк і завівши трибуни столичного Палацу спорту, на яких було дуже мало вільних місць у цей вечір.

Щоправда, другу частину 10-хвилинки українці фактично провалили. Іспанці активніше забігали, і наші баскетболісти втратили двозначну перевагу у рахунку. Особливо постарався Пабло Агілар, у якого пішов дальній кидок. Ось таким чином гості впритул наблизилися до «синьо-жовтих», а кидок Колома зі штрафного встановив на табло рівні цифри – 32:32. І все ж наші співвітчизники пішли на перерву, маючи «+2» – 36:34 (відзначилися Лень і Пух Джетер).

Фото ФБУ

Після великої перерви Іспанія першим же кидком вдруге у матчі вийшла вперед – Оріоль Паулі влучив з-за дуги. Але Ігор Зайцев «енд-ваном» повернув перевагу українцям. Та все ж ненадовго. Гості двічі поспіль вдало атакували наш кошик і знову вирвалися вперед – 39:41. «Гойдалки» продовжилися і надалі, коли Лукашов поцілив триочковий.

Рівна гра на майданчику продовжувалася до кінця третьої чверті. То українці відірвуться на три бали, то іспанці скоротять рахунок і знову вийдуть вперед. Дещо заспокоїлися ці «гойдалки» після чергового триочкового від Михайлюка. Гостям не вдалося після цього наздогнати підопічних Мурзіна у даному відтинку. А Джетер на останніх секундах ще й збільшив відрив «синьо-жовтих» – 56:51.

В останні 10 хвилин Україні потрібно було надзвичайно уважно зіграти, перш за все, у захисті. І це у перші чотири хвилини нашим баскетболістам вдавалося. А коли іспанці й отримували простір для кидків, то частіше не влучали. Однак і «синьо-жовті» ніяк не могли збільшити перевагу. Різниця у п’ять очок так і трималася між командами. Причому, щойно гості чи господарі заробляли бали, як суперники також відповідали точними спробами. Так рахунок став 63:58.

Іспанія могла переломити хід зустрічі, коли арбітри дали неспортивний фол Лукашову. На щастя, за свою наступну атаку гості здобули лише один пункт. А Лукашов реабілітувався через кілька атак, коли вкотре поцілив з дальньої відстані. Родрігес намагався відповісти також триочковим, проте не влучив. Зате потужний данк оформив Кравцов, довівши рахунок до 71:61 за дві з половиною хвилини до завершення зустрічі.

Іспанці, звичайно ж, почали кидати здалеку. Та цілі досягнула лише одна спроба. А от збірна України впіймала кураж і таки здобула сенсаційну перемогу. На останніх хвилинах господарем «фарби» на половині поля суперників був Кравцов. У підсумку – 76:65! «Синьо-жовті» продовжують боротьбу за путівку на Чемпіонат світу. І перший важливий крок для цього зроблено.

Чемпіонат світу 2019 року з баскетболу

Кваліфікаційний етап

Україна – Іспанія – 76:65 (19:12, 17:22, 20:17, 20:14)

Україна: Михайлюк - 22 + 5 перехоплень, Кравцов - 13, Лукашов - 11 + 5 передач, Лень - 8 + 5 підбирань, Джетер - 6, Герун - 6, Зайцев - 3, Липовий - 3, Бобров - 3 + 5 підбирань, Конєв - 1, Гладир, Кобець.

Іспанія: Колом - 15, Родрігес - 12, Паулі - 11.

Ярослав Твардовський, «Главком»