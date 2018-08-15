Як «Динамо» здобуло путівку у раунд плей-офф Ліги чемпіонів (відео)



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Фото ФК «Динамо»

Огляд матчу між «Динамо» та «Славією» у Києві

У вівторок, 14 серпня, київське «Динамо» успішно провело зустріч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів-2018/19.

У Києві «біло-сині» розібралися з рахунком 2:0 із чеською «Славією».

А це означає, що кияни пройшли далі, і тепер у раунді плей-офф розіграють путівку у груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи з амстердамським «Аяксом».

У першому таймі за «Динамо» відзначився Беньямін Вербич, а під завершення другої половини крапку у матчі поставив Артем Бєсєдін.

До Вашої уваги огляд матчу:

Нагадаємо, Євген Хачеріді показав фанатам московського «Спартака» щитки у кольорах прапора України.