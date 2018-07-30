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    Як тріо бразильців принесли перемогу «Шахтарю» над «Арсеналом» (відео)

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    Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo; - Як тріо бразильців принесли перемогу «Шахтарю» над «Арсеналом» (відео)
    Фото ФК «Шахтар»

    Донеччани вирішили долю матчу ще у першому таймі

    Донецький «Шахтар» наздогнав київське «Динамо» та ФК «Олександрія» у турнірній таблиці Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

    У другому турі «гірники» у Харкові розгромили київський «Арсенал» з рахунком 3:0.

    Таким чином, «Шахтар», «Олександрія» та «Динамо» – три колективи, які мають максимум очок після двох зіграних турів.

    Доля зустрічі у Харкові була вирішена ще у першому таймі, коли донеччани забили три м’ячі. Відзначилися Мораес, Фернандо та Тайсон.

    До Вашої уваги огляд поєдинку:

    Дивіться також, як 19-річний Русин вирвав для «Динамо» перемогу в ФК «Львів».

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