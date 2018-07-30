Як тріо бразильців принесли перемогу «Шахтарю» над «Арсеналом» (відео)
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Фото ФК «Шахтар»
Донеччани вирішили долю матчу ще у першому таймі
Донецький «Шахтар» наздогнав київське «Динамо» та ФК «Олександрія» у турнірній таблиці Прем’єр-ліги сезону-2018/19.
У другому турі «гірники» у Харкові розгромили київський «Арсенал» з рахунком 3:0.
Таким чином, «Шахтар», «Олександрія» та «Динамо» – три колективи, які мають максимум очок після двох зіграних турів.
Доля зустрічі у Харкові була вирішена ще у першому таймі, коли донеччани забили три м’ячі. Відзначилися Мораес, Фернандо та Тайсон.
До Вашої уваги огляд поєдинку:
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