Як тріо бразильців принесли перемогу «Шахтарю» над «Арсеналом» (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ФК «Шахтар»

Донеччани вирішили долю матчу ще у першому таймі

Донецький «Шахтар» наздогнав київське «Динамо» та ФК «Олександрія» у турнірній таблиці Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

У другому турі «гірники» у Харкові розгромили київський «Арсенал» з рахунком 3:0.

Таким чином, «Шахтар», «Олександрія» та «Динамо» – три колективи, які мають максимум очок після двох зіграних турів.

Доля зустрічі у Харкові була вирішена ще у першому таймі, коли донеччани забили три м’ячі. Відзначилися Мораес, Фернандо та Тайсон.

До Вашої уваги огляд поєдинку:

Дивіться також, як 19-річний Русин вирвав для «Динамо» перемогу в ФК «Львів».