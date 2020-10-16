Американський гіперкар встановив новий рекорд швидкості



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Гіперкар SSC Tuatara

Швидкість гіперкара SSC Tuatara склала 447 км/год

Американський гіперкар SSC Tuatara оновив рекорд зі швидкості.

Про це повідомляє Motor1.

Зазначається, що SSC Tuatara зуміла перевершити досягнення шведського Koenigsegg Agera RS (446,97 км/год). Швидкість цього гіперкара склала 447 км/год. Цікаво, що сам виробник поки офіційно не підтвердив це історичне досягнення.

Пробіг Koenigsegg Agera RS відбувся наприкінці 2017 року на Шосе 160 на півдні Невади. Там же в минулі вихідні був помічений SSC.

Для зарахування офіційного рекорду, автомобіль повинен виконати два заїзди в протилежних напрямках, після чого вираховується середня максимальна швидкість.

Від моменту офіційного запуску Tuatara SSC, націлився на обидва цих рекорди – офіційний та неофіційний. Заявлена максимальна швидкість гіперкара – 312 миль/год, що в метричній системі дорівнює 502,11 км/год.