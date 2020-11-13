BMW представила електричний кросовер, який регенерує подряпини

Автомобіль BMW iX матиме запас ходу в 480 км, в режимі WLTP автомобіль зможе проїхати 600 км

При кімнатній температурі за 24 години на автівці зникають дрібні подряпини

Автоконцерн BMW AG представив електричний кросовер BMW iX, який має стати конкурентом Tesla Model X.

Про це повідомляє Reuters.

Автомобіль BMW iX матиме запас ходу в 480 км, в режимі WLTP автомобіль зможе проїхати 600 км. Автомобіль має потужність більше 500 к.с. Замість решітки радіатора встановлена спеціальна панель. У ній розміщені камери, датчики, радар і цифрові функції.

Автомобіль також здатний до регенерації покриття. При кімнатній температурі за 24 години на ньому зникають дрібні подряпини.

Такий ефект досягається за рахунок спеціального поліуретанового покриття.

Технологія швидкої зарядки дозволяє зарядити акумулятор BMW iX від 10% до 80% менше ніж за 40 хвилин. Зарядка до 100% від звичайної мережі займає 11 годин.

До слова, Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

Крім того, у Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм.

Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією.