Експерти склали топ-10 найекономічніших електромобілів

При складанні топ-10 враховувалися реальні, тобто отримані в результаті випробувань, показники енергоспоживання

Експерти автопорталу MMR опублікували рейтинг кращих електромобілів з погляду витрат ними енергії.

При складанні топ-10 враховувалися реальні, тобто отримані в результаті випробувань, показники енергоспоживання.

Абсолютним же лідером рейтингу стала Tesla Model 3 з показником 15,3 кВт/100 км і запасом ходу на одному заряді близько 500 км, повідомляє Мінфін.

У десятку кращих, в порядку зменшення економічності, увійшли такі моделі:

До слова, у вересні імпорт уживаних авто виріс на 56% у порівнянні з минулим роком.

Також, Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

Крім того, у Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм.

Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією.