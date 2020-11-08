Експерти склали топ-10 найекономічніших електромобілів
При складанні топ-10 враховувалися реальні, тобто отримані в результаті випробувань, показники енергоспоживання
При складанні топ-10 враховувалися реальні, тобто отримані в результаті випробувань, показники енергоспоживання.
Абсолютним же лідером рейтингу стала Tesla Model 3 з показником 15,3 кВт/100 км і запасом ходу на одному заряді близько 500 км, повідомляє Мінфін.
У десятку кращих, в порядку зменшення економічності, увійшли такі моделі:
До слова, у вересні імпорт уживаних авто виріс на 56% у порівнянні з минулим роком.
Також, Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.
Крім того, у Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм.
Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією.