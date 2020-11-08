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    Експерти склали топ-10 найекономічніших електромобілів

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    Абсолютним же лідером рейтингу стала Tesla Model 3 - Експерти склали топ-10 найекономічніших електромобілів
    Абсолютним же лідером рейтингу стала Tesla Model 3

    При складанні топ-10 враховувалися реальні, тобто отримані в результаті випробувань, показники енергоспоживання

    Експерти автопорталу MMR опублікували рейтинг кращих електромобілів з погляду витрат ними енергії.

    При складанні топ-10 враховувалися реальні, тобто отримані в результаті випробувань, показники енергоспоживання.

    Абсолютним же лідером рейтингу стала Tesla Model 3 з показником 15,3 кВт/100 км і запасом ходу на одному заряді близько 500 км, повідомляє Мінфін.

    У десятку кращих, в порядку зменшення економічності, увійшли такі моделі:

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    До слова, у вересні імпорт уживаних авто виріс на 56% у порівнянні з минулим роком.

    Також, Volkswagen і Ford домовилися про спільний випуск електромобілів.

    Крім того, у Києві помітили ексклюзивний Ford Mustang Bullitt, випущений в пам’ять про знаменитий фільм.

    Нагадаємо, у Харкові на проспекті Науки помітили рідкісне елітне авто Bentley Continental GT від Mansory. Вартість такої машини становить близько $400 тисяч. При цьому даний автомобіль було випущено лімітованою серією.

    імпорт рейтинг машини автомобіль Tesla
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