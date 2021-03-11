Британці показали електромобіль для кур’єрів

Компанія Arrival продемонструвала електричний фургон, який буде розвозити відправлення в США та Європі

Британська Arrival презентувала електричний фургон під назвою Van. Новинка розрахована на служби доставки.

Arrival Van може оснащуватися батареєю ємністю від 67 до 133 кіловат-годин. Максимальний запас ходу електричної вантажівки – 340 кілометрів, що далеко не рекордний показник для сучасних електрокарів. Наприклад, тягач Tesla Semi зможе проїжджати на одній зарядці до тисячі кілометрів.

Максимальна швидкість фургона – 120 кілометрів. Щоправда, характеристик двигуна виробник не розкриває.

Новинку побудовано на платформі, що складається з алюмінієвої рами і композитних панелей кузова. Залежно від потреб замовника, Arrival Van можуть випустити в восьми різних варіантах габаритів.

Максимальний об’єм вантажного відсіку – 14 тисяч літрів. А максимальна вантажопідйомність – майже дві тони.

В салоні Arrival Van – великий сенсорний екран мультимедійної системи діагоналлю 15,6 дюймів. Приблизно такий самий, як встановлює Tesla. Електрокар також оснащується цифровими дзеркалами заднього виду – замість звичайних дзеркал встановлені камери, картинка з яких виводиться на приладову панель.

Звісно, що фургон оснащено всіма сучасними системами безпеки: контроль «сліпих» зон, контроль смуги руху, автоматичне екстрене гальмування і так далі.

У електрокара вже навіть є імениті покупці: у 2020 році 10 тисяч таких фургонів замовила UPS – всесвітньо відома американська служба доставки. Американці будуть використовувати електромобіль в Європі та США.

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