Honda відкликає 130 тисяч автомобілів

Автомобілі відкликають через можливі проблеми з трансмісією і програмним забезпеченням

Honda відкликає в Канаді 130 тисяч автомобілів, включаючи деякі моделі Fit, Civic, Accord, Insight та Acura ILXу, зв'язку з потенційними проблемами з трансмісією і програмним забезпеченням.

Про це повідомляє CBC News.

Автовиробник заявив, що 96761 відкликаний автомобіль потребує ремонту приводних валів, які можуть зламатися через корозію, спричиненою використанням солі на дорогах взимку.

Ще 33 150 канадських автомобілів мають помилку в програмному забезпеченні, що викликає неправильну роботу камери заднього виду, сигналів повороту і двірників.

Відкликанню підлягають п'ять моделей автомобілів випуску 2007-2020 років.

Нагадаємо, що Kia і Hyundai відкликають понад 400 тисяч авто. Два відомих автовиробники відкликають майже 425 тис.своїх автомобілів через ризик загоряння двигунів.

Машини з проблемними моторами або безкоштовно відремонтують, або замінять двигун на новий.