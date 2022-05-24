МВС міняє механізм підготовки водіїв: п’ять кроків для отримання посвідчення

Теоретичні і практичні іспити доведеться здавати в сервісному центрі МВС

Через два місяці з'явиться можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів

З 24 липня в Україні зміниться механізм підготовки та перепідготовки водіїв. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Щоб отримати посвідчення водія кандидатам у водії необхідно буде зробити п'ять кроків:

пройти теоретичну підготовку в автошколі та отримати про це свідоцтво, яке чинне 1 рік (без складання внутрішнього іспиту);

скласти теоретичний іспит у сервісному центрі МВС для отримання можливості надалі проходити практичне навчання;

вибрати автошколу для практичної підготовки і пройти там навчання;

скласти внутрішній практичний іспит і отримати свідоцтво в автошколі, яке чинне 2 роки;

у сервісному центрі МВС успішно скласти практичний іспит і отримати посвідчення водія.

Також через два місяці буде можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Сервісний центр МВС повідомив приємну новину для осіб, у яких закінчився термін позбавлення права керування: відсьогодні вони можуть отримати своє посвідчення водія та скласти іспити в будь-якому сервісному центрі МВС. Раніше такої можливості не було. Уся процедура відбувалася виключно за місцем реєстрації громадянина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України змінює правила отримання водійського посвідчення задля зручності громадян.

Крім того, тепер у центрах надання адміністративних послуг можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби.

До слова, «Слуги» хочуть дозволити судам відбирати автівки у п’яних водіїв.

Як відомо, під час війни деякі голови військових адміністрацій вилучають автомобілі у водіїв, котрі за рішенням суду визнано винними.