МВС змінює правила видачі водійського посвідчення

Зміни в отриманні водійських посвідчень торкнулися теоретичної підготовки та місця отримання документа

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України змінює правила отримання водійського посвідчення задля зручності громадян. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Відтепер скласти іспити, щоб отримати водійське посвідчення, можна в будь-якому центрі на території України, незважаючи на те, де проходили навчання.

Також зміни торкнулися і теоретичної підготовки, а також свідоцтв для поїздки за кордон.

Детальніше у відео:

Як повідомлялося, тепер у центрах надання адміністративних послуг можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби.

До слова, «Слуги» хочуть дозволити судам відбирати автівки у п’яних водіїв.

Як відомо, під час війни деякі голови військових адміністрацій вилучають автомобілі у водіїв, котрі за рішенням суду визнано винними.