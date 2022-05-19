Поставити на облік вживані авто тепер можна не лише в сервісних центрах

Зареєструвати вживані автівки власники можуть у Сервісних центрах МВС та у ЦНАПах

Громадяни отримали можливість обирати, де їм зручніше скористатися адміністративною послугою

У центрах надання адміністративних послуг можна буде реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів України під час засідання, інформує пресслужба МВС.

Уряд затвердив зміни, які дають змогу громадянам зареєструвати, перереєструвати та зняти з обліку вживані транспортні засоби у центрах надання адміністративних послуг. Раніше така послуга була доступна тільки для нових транспортних засобів.

Фактично громадяни отримують можливість обирати, де їм зручніше скористатися адміністративною послугою: у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ чи ЦНАП.

До слова, «Слуги» хочуть дозволити судам відбирати автівки у п’яних водіїв.

Як відомо, під час війни деякі голови військових адміністрацій вилучають автомобілі у водіїв, котрі за рішенням суду визнано винними.