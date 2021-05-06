Найдешевший електромобіль перетворили на вантажівку

Із Citroen Ami, який є найдешевшим електромобілем в Європі, зробили вантажівку для кур’єрських служб

Французька Citroen презентувала цікавий проєкт. Компанія показала вантажівку, яку зробили на базі Ami – найдешевшого електромобіля в Європі. Наприклад, у Франції його можна купити менш ніж за 7 тисяч євро.

Новинку назвали My Ami Cargo. Вона створена для служб доставки, торговців та іншого малого та середнього бізнесу.

У електромобіля встановлений спеціальний модульний вантажний простір поруч із сидінням водія. Його об’єм 260 літрів, а вантажопідйомність – 170 кілограмів. Звісно, це небагато. У звичайного хетчбека багажник буде більше. Але не забуваємо, що My Ami Cargo – це електромобіль, який дозволяє, по-перше, економити гроші на пальному, яке постійно дорожчає.

Citroen My Ami Cargo

По-друге, це компактний та екологічно чистий автомобіль. В довжину він менше 2,5 метрів.. Тож цей малюк може працювати там, де недоступне використання машин з двигуном внутрішнього згоряння. Тобто, My Ami Cargo – це скоріше альтернатива для кур’єрів велосипедах та скутерах.

Вертикальна панель-перегородка відокремлює зону водія від вантажного відсіку. Висота і форма панелі підібрана так, щоб вона виявилася нижче лінії погляду і зберігся круговий огляд на 360 °.

Citroen My Ami Cargo

Модульна полиця служить кришкою боксу і здатна витримати вагу до 40 кг, а її верхня частина пристосована для створення справжнього «мобільного офісу». Так, в полиці зроблений виріз під формат А4 для розміщення різних документів: бланки доставки, книга замовлень, електронний планшет. Полиця регулюється або її можна зняти, що дозволяє перевозити високі предмети і вантажі.

Відсік, що замикається, в задній частині салону було розроблено для зберігання дорогих і важливих особистих речей, які необхідно захистити від крадіжок: смартфона, документів, навіть улюблених сонцезахисних окулярів.

Citroen My Ami Cargo

Технічні характеристики електромобіля, м’яко кажучи, скромні. Батарея ємністю 5,5 кіловат-години заряджається від звичайної побутової розетки з напругою 220 вольт всього за три години.

Запас ходу My Ami Cargo становить до 75 кілометрів. Максимальна швидкість – 45 кілометрів на годину.