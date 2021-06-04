Названо ціни нового японського електромобіля, який продаватиметься в Україні

Японський Nissan оголосив ціни на електромобіль Ariya. Новинка продаватиметься і в Україні

Nissan оголосив про старт продажів Ariya – першого електричного кросовера японської компанії.

Поки новинка доступна тільки на батьківщині марки у лімітованому виконанні, як з одним мотором, так і з двомоторної силовою установкою. Але вже скоро електрокар має з’явитися і в Україні. Нагадаємо, що ця модель увійшла до нашого переліку електромобілів, які мають з’явитися на нашому ринку до кінця 2021 року.

В Японії ціни на Nissan Ariya стартують приблизно з 60 тисяч доларів. У топовій комплектації за новинку просять десь 71,75 тисячі доларів. Тобто фактично ціни знаходяться на рівні сучасних преміальних електричних кросоверів. Таких, наприклад, як Volvo XC40 Recharge, продажі якої нещодавно стартували в Україні.

Проте не варто забувати, що українські ціни можуть суттєво відрізнятися від японських.

Інтер'єр Nissan Ariya

Кросовер з переднім приводом комплектується силовою установкою потужністю 217 або 242 кінські сили, а повнопривідний - 278 або 305 сил.

Розгін з місця до 100 кілометрів на годину у «молодшого» кросовера займає 7,5 секунди. У найпотужнішого – 5,1 секунди.

Запас ходу залежить від ємності акумулятора: 66 або 91 кіловат-годину. У першому випадку модель проїжджає на одній зарядці 360 кілометрів, у другому - до 500 кілометрів (за циклом WLTP).