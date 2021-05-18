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    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський

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    Електричний кросовер&nbsp;Volvo XC40 Recharge - В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    Електричний кросовер Volvo XC40 Recharge
    Фото: Carscoops

    В Україні стартували продажі першої повністю електричної моделі Volvo

    Черговий електромобіль дістався до України: на вітчизняному ринку стартував прийом замовлень на кросовер Volvo XC40 Recharge. Про це «Главком.Техно» повідомили в місцевому представництві шведської марки.

    Стартова ціна новинки – 1,6 мільйона гривень. Перші автомобілі з’являться у дилерів в червні 2021 року.

    Volvo XC40 Recharge оснащено електричною силовою установкою з двома моторами потужністю більше 400 кінських сил. Крутний момент – 660 Нм.

    До 100 кілометрів на годину електромобіль прискорюється менш ніж за 5 секунд. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 180 кілометрів на годину.

    Запас ходу – близько 400 кілометрів (за циклом WLTP). Зарядити батарею до 80% можна за 40 хвилин. Але для цього знадобиться швидка зарядка потужністю 150 кіловат.

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    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський
    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський

    В салоні – інформаційно-розважальна система, що працює під управлінням операційної системи Android. Вона підтримує всі основні сервіси Google, спеціальні додатки та оновлення програмного забезпечення «по повітрю».

    А ще Android тісно інтегровано в бортову електроніку. І електромобіль може отримувати від Google Maps інформацію про обмеження швидкості, дані про різки повороти або затори. Але навряд чи ця опція буде працювати в Україні.

    Головнимb конкурентами Volvo XC40 Recharge в Україні стануть такі електричні кросовери, як Jaguar I-Pace, BMW iX, Audi e-tron та Mercedes EQC. Всі вони теж вже офіційно продаються в Україні.

    Раніше «Главком.Техно» повідомляв про те, які електромобілі дебютують в Україні в 2021 році.

    Теги: Електромобілі Volvo XC40
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    В Україні дебютує ще один електромобіль. Цього разу – шведський