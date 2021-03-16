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    В Україні дебютував кращий автомобіль Європи

    - В Україні дебютував кращий автомобіль Європи
    Peugeot 208
    Peugeot 208

    Нарешті до України доїхав хетчбек Peugeot 208 – новинка, яку в Європі було визнано автомобілем року

    В Україні стартували продажі нового Peugeot 208 – компактного міського хетчбека. Стартова ціна – близько 17 тисяч доларів.

    Світова прем’єра нового 208-го відбулася ще у 2019 році. За цей час автомобіль встиг стати одним з бестселерів в Європі. Ба більше: у 2020-му хетчбек було визнано переможцем європейського конкурсу «Автомобіль року». В боротьбі за перше місце «малеча» обійшов таких суперників, як Tesla Model 3 та Porsche Taycan.

    Мотори

    В Україні пропонують на вибір один з двох моторів:

    • 1,2 літри, бензин, 75 кінських сил, 107 Нм;
    • 1,2 літри, бензин, 130 кінських сил, 130 Нм.

    Менш потужний агрегат працює в парі з 5-ступінчатою «механікою». Топовий двигун отримав 6-ступінчатий «автомат». Звісно, що привід тільки передній (повний привід мають лише гібридні легкові Peugeot).

    В Європі також доступна повністю електрична версія – Peugeot e-208. Але в Україну електромобіль поки що не поставляється.

    Екстер’єр

    Peugeot 208
    Peugeot 208

    Дизайн хетчбека став більш спортивним. Досягнуто це за рахунок зміщення лобового скла до задньої частини, що візуально подовжило капот. Новий 208-й оснастили повністю світлодіодною оптикою, малюнок якої дублюється спереду і ззаду.

    Мабуть, головною «фішкою» екстер’єру нового 208-го стали денні ходові вогні, які стилізували під «ікла лева».

    Інтер’єр

    Peugeot 208
    Peugeot 208

    Всередині – фірмовий стиль оформлення салону, який в Peugeot називають i-Cockpit. Він отримав таку назву через те, що нагадує кокпіт гоночного автомобіля.

    Приладова панель тут теж незвична. Вона з 3D-ефектом – цифровий дисплей формує об’ємне кольорове зображення. Це дозволяє розміщувати інформацію, так би мовити, на різних планах. Більш важлива для водія інформація переміщується на передній план.

    В українській версії до стандартного оснащення входить мультимедійна система з 7-дюймовим тачскріном. Вона підтримує Apple CarPlay та Android Auto. За доплату можна встановити комплекс з 10-дюймовим екраном.

    У топовій версії передбачена бездротова зарядка для смартфонів.

    Характеристики Peugeot 208

    Peugeot 208
    Peugeot 208
    Двигун
    Пальне бензин бензин
    Об'єм. л. 1,2 1,2
    Потужність, к.с. 75 130
    Крутний момент, Нм 107 230
    Трансмісія
    Динаміка
    Максимальна швидкість, км/г 176 208
    Розгін до 100 км/ч, с. 14,3 9,6
    Витрати пального, л/100 км
    Місто 7,4 8,3
    Траса 4,8 5,1
    Змішаний 5,8 6,3
    Багажник, л. 311

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