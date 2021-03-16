- В Україні дебютував кращий автомобіль Європи

Нарешті до України доїхав хетчбек Peugeot 208 – новинка, яку в Європі було визнано автомобілем року

В Україні стартували продажі нового Peugeot 208 – компактного міського хетчбека. Стартова ціна – близько 17 тисяч доларів.

Світова прем’єра нового 208-го відбулася ще у 2019 році. За цей час автомобіль встиг стати одним з бестселерів в Європі. Ба більше: у 2020-му хетчбек було визнано переможцем європейського конкурсу «Автомобіль року». В боротьбі за перше місце «малеча» обійшов таких суперників, як Tesla Model 3 та Porsche Taycan.

Мотори

В Україні пропонують на вибір один з двох моторів:

1,2 літри, бензин, 75 кінських сил, 107 Нм;

1,2 літри, бензин, 130 кінських сил, 130 Нм.

Менш потужний агрегат працює в парі з 5-ступінчатою «механікою». Топовий двигун отримав 6-ступінчатий «автомат». Звісно, що привід тільки передній (повний привід мають лише гібридні легкові Peugeot).

В Європі також доступна повністю електрична версія – Peugeot e-208. Але в Україну електромобіль поки що не поставляється.

Екстер’єр

Peugeot 208

Дизайн хетчбека став більш спортивним. Досягнуто це за рахунок зміщення лобового скла до задньої частини, що візуально подовжило капот. Новий 208-й оснастили повністю світлодіодною оптикою, малюнок якої дублюється спереду і ззаду.

Мабуть, головною «фішкою» екстер’єру нового 208-го стали денні ходові вогні, які стилізували під «ікла лева».

Інтер’єр

Peugeot 208

Всередині – фірмовий стиль оформлення салону, який в Peugeot називають i-Cockpit. Він отримав таку назву через те, що нагадує кокпіт гоночного автомобіля.

Приладова панель тут теж незвична. Вона з 3D-ефектом – цифровий дисплей формує об’ємне кольорове зображення. Це дозволяє розміщувати інформацію, так би мовити, на різних планах. Більш важлива для водія інформація переміщується на передній план.

В українській версії до стандартного оснащення входить мультимедійна система з 7-дюймовим тачскріном. Вона підтримує Apple CarPlay та Android Auto. За доплату можна встановити комплекс з 10-дюймовим екраном.

У топовій версії передбачена бездротова зарядка для смартфонів.

Характеристики Peugeot 208

Peugeot 208