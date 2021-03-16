В Україні дебютував кращий автомобіль Європи
Нарешті до України доїхав хетчбек Peugeot 208 – новинка, яку в Європі було визнано автомобілем року
В Україні стартували продажі нового Peugeot 208 – компактного міського хетчбека. Стартова ціна – близько 17 тисяч доларів.
Світова прем’єра нового 208-го відбулася ще у 2019 році. За цей час автомобіль встиг стати одним з бестселерів в Європі. Ба більше: у 2020-му хетчбек було визнано переможцем європейського конкурсу «Автомобіль року». В боротьбі за перше місце «малеча» обійшов таких суперників, як Tesla Model 3 та Porsche Taycan.
Мотори
В Україні пропонують на вибір один з двох моторів:
- 1,2 літри, бензин, 75 кінських сил, 107 Нм;
- 1,2 літри, бензин, 130 кінських сил, 130 Нм.
Менш потужний агрегат працює в парі з 5-ступінчатою «механікою». Топовий двигун отримав 6-ступінчатий «автомат». Звісно, що привід тільки передній (повний привід мають лише гібридні легкові Peugeot).
В Європі також доступна повністю електрична версія – Peugeot e-208. Але в Україну електромобіль поки що не поставляється.
Екстер’єр
Дизайн хетчбека став більш спортивним. Досягнуто це за рахунок зміщення лобового скла до задньої частини, що візуально подовжило капот. Новий 208-й оснастили повністю світлодіодною оптикою, малюнок якої дублюється спереду і ззаду.
Мабуть, головною «фішкою» екстер’єру нового 208-го стали денні ходові вогні, які стилізували під «ікла лева».
Інтер’єр
Всередині – фірмовий стиль оформлення салону, який в Peugeot називають i-Cockpit. Він отримав таку назву через те, що нагадує кокпіт гоночного автомобіля.
Приладова панель тут теж незвична. Вона з 3D-ефектом – цифровий дисплей формує об’ємне кольорове зображення. Це дозволяє розміщувати інформацію, так би мовити, на різних планах. Більш важлива для водія інформація переміщується на передній план.
В українській версії до стандартного оснащення входить мультимедійна система з 7-дюймовим тачскріном. Вона підтримує Apple CarPlay та Android Auto. За доплату можна встановити комплекс з 10-дюймовим екраном.
У топовій версії передбачена бездротова зарядка для смартфонів.
Характеристики Peugeot 208
|Двигун
|Пальне
|бензин
|бензин
|Об'єм. л.
|1,2
|1,2
|Потужність, к.с.
|75
|130
|Крутний момент, Нм
|107
|230
|Трансмісія
|5М
|6А
|Динаміка
|Максимальна швидкість, км/г
|176
|208
|Розгін до 100 км/ч, с.
|14,3
|9,6
|Витрати пального, л/100 км
|Місто
|7,4
|8,3
|Траса
|4,8
|5,1
|Змішаний
|5,8
|6,3
|Багажник, л.
|311
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