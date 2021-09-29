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    Військові на Донеччині зупинили «Волгу», вщент набиту зброєю

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    Нацгвардійці зупинили авто із зброєю - Військові на Донеччині зупинили «Волгу», вщент набиту зброєю
    Нацгвардійці зупинили авто із зброєю
    фото: ssu.gov.ua

    За кермом автомобіля перебував 22-річний чоловік

    У Донецькій області військовослужбовці Нацгвардії виявили автомобіль зі зброєю. Чоловіка, який перебував за кермом автомобіля, затримали, повідомляє пресслужба Нацгвардії.

    Військовослужбовці зупинили «Волгу» на блокпосту поблизу Волновахи.

    «Під час огляду у багажнику «Волги» гвардійці виявили дві одиниці стрілецької зброї, чотири одиниці РПГ-22, кулемет ПК та 60 набоїв калібру 7,62 мм», – розповіли військові.

    За кермом автомобіля перебував 22-річний чоловік. Його затримали за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Водію загрожує до семи років в'язниці.

    «Для подальшого встановлення обставин на місце події викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції», – додали в Нацгвардії.

    Наапередодні СБУ повідомила, що начальник складу зброї на Миколаївщині влаштував розпродаж боєприпасів. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом викрадення зброї, боєприпасів та іншого військового майна. Наразі встановлюються інші можливі учасники злочинної схеми.

    Теги: зброя Донеччина військові автомобіль
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    Військові на Донеччині зупинили «Волгу», вщент набиту зброєю