Renault назвав можливою зупинку «АвтоВАЗу» через російське вторгнення

Очікуваний з дня на день напад РФ призведе до запровадження щодо Росії нового пакету санкцій

Бос Renault стурбований проблемами ланцюжків поставок через геополітичну ситуацію

Керівник Renault Group Лука де Мео не виключає зупинення роботи заводів у Росії через ескалацію на кордоні з Україною. Можливі перебої з постачанням комплектуючих можуть позначитися на роботі «АвтоВАЗу» та заводу Renault Russia, заявив де Мео в інтерв'ю Financial Times.

За даними видання, приблизно 20% запасних частин для «АвтоВАЗу» ввозиться з-за кордону, а для московського заводу «Рено» цей показник наближається до 40%.

Лука де Мео дав зрозуміти, що зараз у Renault Group проводять дослідження щодо формування альтернативних ланцюжків поставок для російських автомобільних заводів. Нові постачальники комплектуючих можуть знадобитися, якщо Євросоюз запровадить щодо Росії новий пакет санкцій.

Повна зупинка конвеєрів «АвтоВАЗу» та Renault може мати непередбачувані наслідки. Станом на січень 2022 року частка альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi (включно з «АвтоВАЗом») на російському ринку нових легковиків досягає 35,5%. Ще 10% ринку займає концерн Volkswagen, який також постраждає у разі запровадження санкцій.

На долю китайських і корейських автовиробників припадає приблизно 42% ринку.

Дефіцит мікрочипів та проблеми з ланцюжками поставок вже впливають на роботу «АвтоВАЗу» і призводять до простоїв.

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