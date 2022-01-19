Які електромобілі купували українці минулого року: названо найпопулярніші моделі

Топ-10 електромобілів, які українці найчастіше купували у 2021 році

У 2021 році продажі електричних автомобілів в Україні зросли на 19%. Всього за рік українці купили майже 9 тис. машин на батарейках. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

До цієї статистики увійшли як нові, так і вживані електрокари.

Найпопулярнішою моделлю лишається Nissan Leaf – електричний хетчбек, що переважно привозять із США з пробігом. Проте минулого року «Ліфи» почали продавати в Україні і офіційно. Детально про новинку «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

За рік в Україні було поставлено на облік 2,1 тис. електромобілів Nissan Leaf.

Другий результат – у Tesla Model 3, американського седана, якому належить статус найпопулярнішого електромобіля у світі. В Україні «трійка» отримала 844 власників.

Третє місце у Chevrolet Bolt – ще один популярний «американець» на нашому ринку. За рік українці купили 763 «болтів».

Серед десятки найпопулярніших електромобілів в Україні лише три моделі мають офіційну українську прописку – Nissan Leaf, Hyundai Kona та Audi e-tron.

Топ-10 найпопулярніших електромобілів в Україні*

*За результатами продажів у 2021 році.

Nissan Leaf – 2 097 шт; Tesla Model 3 – 827 шт; Chevrolet Bolt – 762 шт; Tesla Model S – 394 шт; Renault Zoe – 354 шт; Audi e-tron – 271 шт; Volkswagen e-Golf – 233 шт; Hyundai Kona – 216 шт; Tesla Model X – 210 шт; Tesla Model Y – 179 шт.

Дані: Федерація роботодавців автомобільної галузі.