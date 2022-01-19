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    Які електромобілі купували українці минулого року: названо найпопулярніші моделі

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    Nissan Leaf - найпопулярніший електромобіль в Україні - Які електромобілі купували українці минулого року: названо найпопулярніші моделі
    Nissan Leaf - найпопулярніший електромобіль в Україні
    фото: glavcom.ua

    Топ-10 електромобілів, які українці найчастіше купували у 2021 році

    У 2021 році продажі електричних автомобілів в Україні зросли на 19%. Всього за рік українці купили майже 9 тис. машин на батарейках. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

    До цієї статистики увійшли як нові, так і вживані електрокари.

    Найпопулярнішою моделлю лишається Nissan Leaf – електричний хетчбек, що переважно привозять із США з пробігом. Проте минулого року «Ліфи» почали продавати в Україні і офіційно. Детально про новинку «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

    За рік в Україні було поставлено на облік 2,1 тис. електромобілів Nissan Leaf.

    Другий результат – у Tesla Model 3, американського седана, якому належить статус найпопулярнішого електромобіля у світі. В Україні «трійка» отримала 844 власників.

    Третє місце у Chevrolet Bolt – ще один популярний «американець» на нашому ринку. За рік українці купили 763 «болтів».

    Серед десятки найпопулярніших електромобілів в Україні лише три моделі мають офіційну українську прописку – Nissan Leaf, Hyundai Kona та Audi e-tron.

    Топ-10 найпопулярніших електромобілів в Україні*

    *За результатами продажів у 2021 році.

    1. Nissan Leaf – 2 097 шт;
    2. Tesla Model 3 – 827 шт;
    3. Chevrolet Bolt – 762 шт;
    4. Tesla Model S – 394 шт;
    5. Renault Zoe – 354 шт;
    6. Audi e-tron – 271 шт;
    7. Volkswagen e-Golf – 233 шт;
    8. Hyundai Kona – 216 шт;
    9. Tesla Model X – 210 шт;
    10. Tesla Model Y – 179 шт.

    Дані: Федерація роботодавців автомобільної галузі.

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    Теги: Електромобілі Tesla кросовери Hyundai Volkswagen Renault Nissan Nissan Leaf Audi Chevrolet Bolt Tesla Model S Hyundai Kona Tesla Model Y
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    Які електромобілі купували українці минулого року: названо найпопулярніші моделі