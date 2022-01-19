Які електромобілі купували українці минулого року: названо найпопулярніші моделі
Топ-10 електромобілів, які українці найчастіше купували у 2021 році
У 2021 році продажі електричних автомобілів в Україні зросли на 19%. Всього за рік українці купили майже 9 тис. машин на батарейках. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».
До цієї статистики увійшли як нові, так і вживані електрокари.
Найпопулярнішою моделлю лишається Nissan Leaf – електричний хетчбек, що переважно привозять із США з пробігом. Проте минулого року «Ліфи» почали продавати в Україні і офіційно. Детально про новинку «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.
За рік в Україні було поставлено на облік 2,1 тис. електромобілів Nissan Leaf.
Другий результат – у Tesla Model 3, американського седана, якому належить статус найпопулярнішого електромобіля у світі. В Україні «трійка» отримала 844 власників.
Третє місце у Chevrolet Bolt – ще один популярний «американець» на нашому ринку. За рік українці купили 763 «болтів».
Серед десятки найпопулярніших електромобілів в Україні лише три моделі мають офіційну українську прописку – Nissan Leaf, Hyundai Kona та Audi e-tron.
Топ-10 найпопулярніших електромобілів в Україні*
*За результатами продажів у 2021 році.
- Nissan Leaf – 2 097 шт;
- Tesla Model 3 – 827 шт;
- Chevrolet Bolt – 762 шт;
- Tesla Model S – 394 шт;
- Renault Zoe – 354 шт;
- Audi e-tron – 271 шт;
- Volkswagen e-Golf – 233 шт;
- Hyundai Kona – 216 шт;
- Tesla Model X – 210 шт;
- Tesla Model Y – 179 шт.
Дані: Федерація роботодавців автомобільної галузі.
Читайте також: