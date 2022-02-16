КрАЗи для армії США: стала відома доля контракту з американцями

На КрАЗі розповіли про долю контракту з американцями

Український виробник вантажівок, розповів, що відбувається з виробництвом вантажівок для армії США

Останні світові події вплинули на роботу українського виробника великих вантажівок – «АвтоКрАЗ». Про це в інтерв’ю виданню ICTV розповів генеральний директор компанії Роман Черняк. За його словами, рішення США, вивести війська із Афганістану, вплинуло на домовленості українського підприємства з Пентагоном.

Про що домовився КрАЗ із США

У 2021 році КрАЗ домовився з американськими військовими про постачання вантажівок.

«Ми надзвичайно пишаємося тим, що нашою продукцією ми змогли внести вклад в розвиток програми Армії США щодо підтримки міжнародної безпеки», – повідомляла пресслужба «АвтоКрАЗу».

Безпосереднім замовником української техніки стала US21. Це американська компанія, яка займається поставками для Міністерства оборони США та інших силових відомств.

Контракт було укладено на три роки. Він передбачав поставку для армії США великовантажних автомобілів КрАЗ 4х4 і запасних частин до них. Замовлення включало транспорт для особового складу, бортові вантажівки, цистерни для води і палива.

Проте, як повідомив керівник «АвтоКрАЗу», зараз контракт поставили на пазу. Ймовірна причина – виведення американських військ із Афганістану.

Куди постачає техніку Україна

Українські броньовані автомобілі «Козак-5»

Проте, поставки для армії США – не єдиний зовнішній контракт КрАЗа. У серпні 2021 року стало відомо, що шасі КрАЗ-6322 прямують до країни Європейського Союзу, де на них будуть встановлені надбудови спеціального призначення

«Ми і надалі будемо докладати максимум зусиль для налагодження довгострокових партнерських відносин та посилення присутності продукції КрАЗ на європейському ринку великовантажної автомобільної техніки», - йшлося у повідомленні пресслужби компанії.

Інші українські спеціалізовані автомобілі відправилися на Схід. У 2021 році найбільша країна Середнього Сходу – Саудівська Аравія – закупила українські броньовані автомобілі «Козак-5».

«Козак-5» побудовано на посиленому шасі Ford F550. Повна маса броньованої машини – 10,5 тонни. Довжина – майже 6 метрів. Для порівняння: «Козак-5» довший за найбільший позашляховик Toyota на українському ринку – Land Cruiser 300 – приблизно на метр.

Під капотом – дизельний двигун потужністю 440 кінських сил, який працює в парі з 6-ступінчастим «автоматом».

Екіпаж – вісім людей.