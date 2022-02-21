Глава Єврокомісії назвала найпотужніший важіль впливу на Росію

Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла ізоляцію Росії від фінансових ринків у разі нападу на Україну

У ЄС вважають санкції «зброєю» для протидії Кремлю

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала найпотужніший важіль впливу на Росію. Про це вона розповіла у розмові з німецьким телеканалом ARD.

За її словами, у разі вторгнення Росії в Україну Європейський союз відповість Москві своїм найефективнішим інструментом – економічними та фінансовими санкціями. Глава Єврокомісії зазначила, що такі обмежувальні заходи фактично означали б практичну ізоляцію Росії від фінансових ринків.

При цьому вона не стала уточнювати, чи це означає можливість відключення Росії від системи міжбанківських платежів Swift.

Крім цього, Урсула фон дер Ляйєн розповіла, що санкції можуть торкнутися всіх товарів, які необхідні Росії для модернізації та диверсифікації економіки, що виробляються на території Євросоюзу. Вона додала, що подібні заходи підтримують також у США, Канаді та Великій Британії.

За даними німецького ЗМІ, голова Єврокомісії хоче за допомогою загрози санкцій відмовити Москву від можливого плану вторгнення в Україну та стимулювати подальші переговори.

Нагадаємо, США і Європа завершують роботу над розширеним пакетом санкцій проти Росії в разі її вторгнення в Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборону доступу РФ до фінансової системи Swift.

Раніше німецьке видання Handelsblatt запевняло, що США та ЄС більше не розглядають відключення Росії від Swift, бо, мовляв, будуть надто негативні економічні наслідки для самого Заходу.

Як відомо, майбутній лідер партії Меркель виступив проти відключення Росії від системи Swift.

У грудні 2021 року стало відомо, що США можуть відключити Росію від системи Swift.

Напередодні прем’єр Великобританії пригрозив позбавити російські компанії фінансування у разі нападу на Україну.

Водночас спікер Держдуми РФ заявив, що санкції Заходу нікого не лякають.

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