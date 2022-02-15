Водіям готують збільшені штрафи. Хто може потрапити під удар?

Для власників дорогих автомобілів можуть збільшити штрафи

Депутати пропонують суттєво збільшити штрафи для деяких категорій автомобілістів

В Україні можуть суттєво збільшитися штрафи за порушення правил дорожнього руху. Народні обранці пропонують збільшити розмір покарання одразу вдесятеро. Проте, це стосуватиметься не всіх водіїв.

Для кого можуть підвищити штрафи

Мова про підвищення штрафів за порушення ПДР йде у проєкті закону, який на початку лютого було зареєстровано у Верховній Раді. Авторами документу виступили одразу 10 депутатів від партії «Слуга народу».

В законопроєкті пропонується підняти розмір штрафі в 10 разів для власників «елітних транспортних засобів».

До поняття «елітного транспорту» відноситимуть автомобілів вартістю приблизно 2,4 млн грн. Тобто, під дію закону, якщо його приймуть, можуть потрапити власники, наприклад, Toyota Land Cruiser.

За які порушення пропонують підняти штрафи

У разі прийняття закону, власникам «елітних» автомобілів доведеться платити підвищені штрафи за наступні порушення:

експлуатація авто з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин;

порушення правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або шоломами;

ідентифікаційні номери складових частин не відповідають записам у реєстраційних документах;

перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху;

невиконання водіями вимог щодо зупинки та залишення місця ДТП;

порушення правил руху через залізничні переїзди;

порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, майна тощо;

керування авто без посвідчення водія;

їзда у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Також передбачено дворазове зростання штрафів за порушення правил безпеки дорожнього руху, випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів, знищення, підробку чи заміну номерів вузлів та агрегатів авто.

Інші зміни для водіїв

Також у 2022 році в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд легкових автомобілів та причепів. Детально про всі нюанси техогляду «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Також окремо ми писали про автомобілі, які не зможуть пройти обов’язковий техогляд.

Ще одне нововведення – нові правила дорожнього руху. Вони набрали чинності 1 листопада 2021 року. Зміни стосуються розмітки та знаків дорожнього руху. Також документ регулює рух велосипедистів, зокрема, розширює поняття велосипедної доріжки та вводить позначення велосипедної смуги та проїзду.

Детально про всі зміни до ПДР «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.