Кладовище автобусів: відео занедбаного автопарку Києва

Майже у всіх автівок виламані двері, сидіння, відсутні вікна

У Києві з висоти показали покинутий автопарк №7 «Київпастрансу», де стоять сотні старих непридатних автобусів. Він розташований на Дарниці, вулиця Бориспільска, 15. Відео, зняте на квадрокоптер, опублікувано в YouTube.

На ньому можна побачити автобуси, які щільно стоять на території навколо величезного круглого гаражу. Серед них – старі іржаві та сучасні автобуси, які вийшли з ладу.

Майже у всіх автівок виламані двері, сидіння, відсутні вікна. Серед автобусів стоять декілька тролейбусів та легковиків.

Увесь гараж, який є аварійним, вкритий шаром снігу. Його також використовують як склад старого міського транспорту.

Нагадаємо, кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала майже вдвічі.