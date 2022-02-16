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    Кладовище автобусів: відео занедбаного автопарку Києва

    Серед автобусів стоять декілька&nbsp;тролейбусів&nbsp;та&nbsp;легковиків - Кладовище автобусів: відео занедбаного автопарку Києва
    Серед автобусів стоять декілька тролейбусів та легковиків
    фото: скріншот із відео

    Майже у всіх автівок виламані двері, сидіння, відсутні вікна

    У Києві з висоти показали покинутий автопарк №7 «Київпастрансу», де стоять сотні старих непридатних автобусів. Він розташований на Дарниці, вулиця Бориспільска, 15. Відео, зняте на квадрокоптер, опублікувано в YouTube.

    На ньому можна побачити автобуси, які щільно стоять на території навколо величезного круглого гаражу. Серед них – старі іржаві та сучасні автобуси, які вийшли з ладу.

    Майже у всіх автівок виламані двері, сидіння, відсутні вікна. Серед автобусів стоять декілька тролейбусів та легковиків.

    Увесь гараж, який є аварійним, вкритий шаром снігу. Його також використовують як склад старого міського транспорту.

    Нагадаємо, кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала майже вдвічі.

    Теги: Київ громадський транспорт автопарк
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    Кладовище автобусів: відео занедбаного автопарку Києва