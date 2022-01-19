Стало відомо, у яких містах водії порушують найчастіше: статистика

Рекорд серед порушень правил дорожнього руху на один автомобіль утримує вантажівка

Українським водіям за 2021 рік виписали штрафів на суму понад 2,5 млрд грн

Українським водіям за 2021 рік виписали 4 млн 741 тис. 615 штрафів на суму 2 млрд 513 млн 252 тис. 52 грн. Сервіс «Штрафи UA» з'ясував, у яких містах водії порушують ПДР найчастіше.

Усього за рік українські водії виплатили 1 млрд 513 млн 605 тис. 672 грн штрафів. За вересень винесено 658 тис. 686 постанов про порушення правил дорожнього руху та виписано штрафів на суму 289 млн 260 тис. 23 грн. Із них сплатили 171 млн 393 тис. 929 грн.

Власники цих автомобілів отримали найбільше штрафів за 2021 рік:

Volkswagen – 471 тис. 915 штрафів на суму 219 млн 363 тис. 886 грн;

Mercedes-Benz – 302 тис. 829 штрафів у розмірі 140 млн 575 тис. 757 грн;

Renault – 301 тис. 432 штрафи на суму 133 млн 780 тис. 701 грн.

39,6% власників автомобілів Volvo порушують ПДР. Друге місце посіли водії на Tesla. 38,4% власників цих електрокарів порушують ПДР. Далі йдуть власники Porsche – 32,7%.

Міста, в яких найчастіше порушували ПДР у 2021 році:

Київ – 526 тис. 455 порушень (штрафи на 198 млн 37 тис. 335 грн);

Харків – 130 тис. 355 порушень (штрафи на 48 млн 56 тис. 620 грн);

Житомир – 35 тис. 510 порушень (штрафи на 12 млн 289 тис. 640 грн).

У Луцьку було зафіксовано лише 4298 порушень, у Вінниці – 6600, а у Сумах – 7605.

Рекорд серед порушень правил дорожнього руху на один автомобіль утримує вантажівка DAF XF. Його власник отримав 212 штрафів. Друге місце посів Range Rover (175 разів порушив ПДР), а на третьому – Lexus RX350 (134 рази порушив ПДР).

Нагадаємо, у 2022 році на дорогах України вперше з’являться «розумні» камери. Вони зможуть виписувати «листи щастя» не тільки за перевищення швидкості.

Також протягом найближчого року в Україні має повернутися обов’язковий технічний огляд транспортних засобів. Його проходитимуть власники автомобілів та автопричепів. Все, що потрібно знати водіям про повернення техогляду, – у матеріалі за посиланням.

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