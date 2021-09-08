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    Росія обробляє українське село? У Вінниці на заході для аграріїв показали нову «Ладу»

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    Російський позашляховик Lada Niva Travel - Росія обробляє українське село? У Вінниці на заході для аграріїв показали нову «Ладу»

    Російський позашляховик Lada Niva Travel

    Фото: «Автоцентр»

    На виставці «Агро-Вінниця» дебютував новий позашляховик російського «АвтоВАЗа» – Lada Niva Travel

    Російська «Лада» все більш активна на українському ринку. Компанія активно нарощує продажі. Також новинку від росіян помітили на заході для аграріїв – на «Агро-Вінниця» відбувся показ нового позашляховика Lada Niva Travel, який до цього ще не світився на масштабних українських виставках, повідомляє видання «Автоцентр».

    «Ниву» представила компанія «Вінниччина-Авто», що входить до складу корпорації «Укравто». Корпорації також належить Запорізький автозавод, на якому зараз збирають російські автомобілі.

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    Російський позашляховик Lada Niva Travel
    Російський позашляховик Lada Niva Travel
    Російський позашляховик Lada Niva Travel
    Російський позашляховик Lada Niva Travel
    Російський позашляховик Lada Niva Travel
    Фото: «Автоцентр»

    Lada Niva Travel – це модель, яка у минулому називалася Chevrolet Niva. У народі її також називали «Шнива». Проєкт реалізовувався спільно з американським концерном General Motors. Але згодом американці відмовилися від партнерства з «АвтоВАЗом». І автомобіль отримав нове ім’я та зовнішність. А ось «начинка» залишилася стара.

    У Росії продажі Niva Travel стартували у лютому 2021 року. Автомобіль оснащено 1,7-літровим бензиновим двигуном потужністю 80 кінських сил, який працює в парі з 5-ступінчастою «механікою».

    Як повідомляв «Главком», в серпні продажі «Лада» в Україні зросли вп’ятеро. За результатами місяця росіянам вдалося закріпитися на 16 місці в списку найпопулярніших автомобільних брендів країни.

    З 2017 року бренд «Лада» є частиною групи Renault.

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    Теги: Росія Укравто Renault Лада АвтоВАЗ
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    Росія обробляє українське село? У Вінниці на заході для аграріїв показали нову «Ладу»