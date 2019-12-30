Війна чи бізнес? В Україні почали збирати російські автомобілі

Президент країни-агресора Володимир Путін біля автомобіля Lada Vesta

На ЗАЗі тишком-нишком організували виробництво російських автомобілів Lada?

Схоже, для російського автомобільного бізнесу в Україні війна скінчилася. Найбільший виробник автомобілів країни-агресора – «АвтоВАЗ» – почав повномасштабний наступ на український ринок: росіяни привезли останні новинки та запустили абсолютно новий сайт. Але найголовніше: як стало відомо «Главкому» з кількох власних джерел, у Запоріжжі розпочато виробництво автівок під брендом Lada.

Цю інформацію «Главкому» підтвердили декілька дилерів російської марки в Україні. За їхніми словами, «лади» збирають на Запорізькому автомобілебудівному заводі, який належить корпорації «Укравто» Тарієла Васадзе.

«Главком» звернувся до компанії з проханням прокоментувати інформацію про виробництво російських авто на українському підприємстві. В офісі «Укравто» не стали спростовувати цей факт. З відповіді компанії стає зрозуміло лише те, що на даному етапі тривають перемовини про відновлення виробництва на ЗАЗі. Тому представники заводу уникають якихось конкретних заяв.

«Вже багато років йдуть переговори з різними виробниками. В існуючій нестабільній ситуації прийти до якихось фінальних домовленостей не вдалось. Зараз вирішуються робочі питання, проводиться тестування технологічних можливостей виробництва ЗАЗу, аудит якості. Після завершення всіх необхідних процедур підготовки та висновків аудиту можна буде говорити о певних деталях», - така була відповідь прес-служби корпорації.

Те що, зараз виробництво знаходиться в тестовому режимі, підтвердив й один з дилерів «Лади», з яким вдалося поспілкуватися «Главкому». За його словами, до салонів вже завезли «пробну» партію Lada Largus (бюджетний універсал, збудований на базі Renault Logan), зібрану в Запоріжжі. В автосалоні переконані, що й далі будуть отримувати «Лади» вітчизняного виробництва.

Lada Largus - бюджетний універсал, збудований на базі Renault Logan

Інший співрозмовник «Главкома» припустив, що на ЗАЗі також можуть збирати ще дві моделі Lada – Vesta та XRay.

Lada Vesta

Lada XRay

Доля «Лади» в Україні

Після початку російської агресії Lada майже зникла з вітчизняного ринку. І якщо у 2011 році більш ніж 10% українців, купуючи нове авто, обирали моделі «АвтоВАЗу», то вже у 2015-му, за підрахунками «Главкома», частка цього виробника скоротилася майже до 2%.

Також росіяни втратили в Україні двох великих партнерів. Один з них – корпорація «Богдан», яка належить скандально відомому партнерові Петра Порошенка Олегу Гладковському (у минулому Свінарчук). За часів президентства Порошенка він займав крісло першого заступника секретаря Ради національної безпеки України.

До війни «Богдан» не тільки продавав, але й збирав автомобілі Lada. Більш того, корпорація Гладковського налагодила виробництво з російських компонентів моделей під власним брендом. Наприклад, в Черкасах з 2009 по 2014 роки випускали «пиріжок» Bogdan 2310, який було збудовано на базі Lada 2110.

Друга втрата для «АвтоВАЗу» - група компаній «АІС», яку ЗМІ пов’язують з Дмитром Святашем. До Революції гідності харківський бізнесмен встиг попрацювати у парламенті під дахом «Партії регіонів», а вже після другого «Майдану» був у складі фракції «Відродження».

За останні декілька років бренд Lada без зайвого галасу зник з салонів компанії. А у прес-службі «АІСу» зізнавалися, що роблять ставку на партнерство з китайськими виробниками. Також «аісівці» активно розвивають напрямок автомобілів з пробігом.

Торгувати російськими автомобілями було не тільки «шкідливо» для іміджу. Це було банально невигідно. З 2016 року на всі автомобілі, зібрані на «АвтоВАЗі», почало діяти спеціальне мито – 14,57% від вартості. До того ж податок на імпорт складав близько 10%. За таких обставин Lada ставала в Україні неконкурентноспроможною.

Як результат, єдиним партнером «АвтоВАЗу» в Україні залишився Таріел Васадзе, якому належить корпорація «Укравто» з однією з найбільших дилерських мереж в країні та Запорізький автомобілебудівний завод.

Також Васадзе – засновник та співвласник «УкрАвтоВАЗу» - компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Lada в Україні.

Французький слід

Але, судячи з усього, активізація «Лади» на вітчизняному ринку пов’язана не тільки, а може і не стільки, з Васадзе. Намагатися, повернути симпатії українців, російська марка почала в останні декілька років, коли її брендом почали активно займатися французи.

У 2017-му російський бренд почав позиціонуватись як одна з марок групи Renault. А вже наступного року французи зустрілися з тодішнім прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. Останній стверджував, що «Рено» зацікавлена у виробництві в Україні.

Але ніякої конкретики за цим не було. Французи взагалі вирішили тримати язика за зубами: вони ніяк не коментували зустріч з головою українського уряду. Та й ЗАЗ у цьому контексті взагалі не згадувався.

Того ж 2018 року відбулася ще одна майже непомічена подія – в Україні було запущено абсолютно новий офіційний сайт бренду Lada – lada.ua. За даними Who is – сервісу, який надає інформацію відносно сайтів – українське доменне ім`я для російської марки було зареєстровано у липні 2018 року.

На новому сайті вже можна знайти інформацію про те, що з січня 2017-го Lada є брендом Groupe Renault.

Наступні новини про Renault, пов’язані з виробництвом в Україні, з’явилися вже восени цього року. Українські ЗМІ повідомили, що в Запоріжжі можуть почати збирати кросовер Renault Arkana. Проте, ця інформація так і не підтвердилася. Але в «Укравто» визнали, що ведуть переговори про спільний проект з Renault.

«Ми не можемо коментувати деталі. На даний момент вирішуються робочі питання, після чого можна буде говорити про певні домовленості», - таку заяву зробили в прес-службі ЗАЗу наприкінці жовтня.

Чи має Renault відношення до початку виробництва «Лади» в Україні, невідомо: в українському офісі компанії цю інформацію не коментують. Проте перемовини між ЗАЗом та «Рено» - це вже підтверджений факт.

Та й важко уявити, що міжнародна компанія, якій належить близько 75% акцій «АвтоВАЗу», немає ніякого відношення до запуску нового виробництва. Хоча б знати про це французи мали. Та чомусь вирішили мовчати. Розуміють, м’яко кажучи, делікатність моменту?

Навіщо «Ладу» збирати в Україні

На перший погляд, ідея збирати «Лади» в Україні, виглядає не дуже вдалою. Автомобілі марки продаються в Україні вкрай погано. Наприклад, у листопаді, за даними асоціації «Укравтопром», українці купили 60 «вазівських» автівок. Для порівняння, того ж місяця «Рено» продала українцям 1 751 авто. Тобто, майже у 30 разів більше.

Проте, скоріш за все, росіяни працюють на перспективу. Та розраховують на те, що українці врешті повернуться до їхньої марки – до 2012-го радянська марка ВАЗ була найпопулярнішою в Україні. До того ж вже на три чверті французька Lada лишається улюбленим брендом росіян. Тож в «АвтоВАЗі», мабуть, не бачать причин, чому б не повернути цю любов і українцям. Тим більше, що сам Путін не втомлюється нагадувати, що «ми ж одін народ».

Але шанс, реалізувати цей план залишається за однієї умови: Lada має зберегти свій єдиний козир – низьку ціну. А це дуже важко зробити, з врахуванням діючих податків.

Ба більше, ще уряд Гройсмана заборонив з 2020 року імпорт російських легкових авто. Про цю постанову вже якось забули. Але її доля дуже цікава: на сайті Кабміну «Главкому» не вдалося знайти жодного документу про скасування заборони. А на запит ані у прем’єра, ані в Міністерстві економіки не відповіли.

У будь-якому разі локальне виробництво «Лади» дозволяє уникнути санкцій щодо імпорту, бо ввезення комплектуючих ніхто не забороняв. Якщо взагалі ця заборона буде діяти – дилери марки впевнені, що документ не набуде чинності.

Найдешевший новий автомобіль на українському ринку – «Лада Гранта»

Також не стосується комплектуючих і вже загадане додаткове мито на російські автомобілі. Тож саме локальне виробництво дозволить російському виробнику тримати найнижчі ціни в Україні. І, можливо, саме тому сьогодні найдешевший новий автомобіль на українському ринку – це «Лада Гранта».

Віталій Єрмаков, для «Главкома»