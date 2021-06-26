В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)

На українському ринку знову з’явиться міський кросовер Renault Captur

В Україну повертається Renault Captur – один з найпопулярніших міських кросоверів в Європі. «Главком.Техно» помітив, що новинка вже з’явилася на офіційному сайті українського представництва Renault. Але всі подробиці імпортер поки що тримає у таємниці.

Captur вже продавався в Україні. Але декілька років тому модель зникла з модельного ряду Renault, представленого на нашому ринку. Причини його зникнення невідомі. Можливо, кросовер минулого покоління не користувався великим попитом.

Але у 2021 році в Україні стартують продажі кросовера нового покоління. В Європі він дебютував у 2019-му. А цього року французи оновили модель.

До моторної гами Captrur в Україні увійде всього один 1,3-літровий мотор у двох версіях форсування:

130 кінських сил;

155 кінських сил.

Обидві версії працюють в парі з 7-ступінчастим «автоматом».

В Європі також доступний гібрид, який можна заряджати від розетки, який має потужність 160 кінських сил. Але французи скептично відносяться до перспектив гібридів в Україні. Тож, у нас ця версія поки що продаватися не буде.

Українські цін на Captur стартують приблизно з 22,5 тисячі доларів. У топовій комплектації кросовер коштує в районі 25 тисяч доларів.

Головними конкурентами Renault Captur в Україні стануть такі моделі, як:

Peugeot 2008;

Nissan Juke;

Hyundai Kona;

Kia Stonic;

Seat Arona.

В Україні найпопулярніша модель, яка продається під брендом Renault, це румунський Duster, що збирається на заводі Dacia (належить Renault). «Дастер» входить в топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.