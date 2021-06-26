  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Renault Captur - В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    Renault Captur
    Фото: Renault

    На українському ринку знову з’явиться міський кросовер Renault Captur

    В Україну повертається Renault Captur – один з найпопулярніших міських кросоверів в Європі. «Главком.Техно» помітив, що новинка вже з’явилася на офіційному сайті українського представництва Renault. Але всі подробиці імпортер поки що тримає у таємниці.

    Captur вже продавався в Україні. Але декілька років тому модель зникла з модельного ряду Renault, представленого на нашому ринку. Причини його зникнення невідомі. Можливо, кросовер минулого покоління не користувався великим попитом.

    Але у 2021 році в Україні стартують продажі кросовера нового покоління. В Європі він дебютував у 2019-му. А цього року французи оновили модель.

    1 з 53
    на весь екран згорнути
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)
    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)

    До моторної гами Captrur в Україні увійде всього один 1,3-літровий мотор у двох версіях форсування:

    • 130 кінських сил;
    • 155 кінських сил.

    Обидві версії працюють в парі з 7-ступінчастим «автоматом».

    В Європі також доступний гібрид, який можна заряджати від розетки, який має потужність 160 кінських сил. Але французи скептично відносяться до перспектив гібридів в Україні. Тож, у нас ця версія поки що продаватися не буде.

    Українські цін на Captur стартують приблизно з 22,5 тисячі доларів. У топовій комплектації кросовер коштує в районі 25 тисяч доларів.

    Головними конкурентами Renault Captur в Україні стануть такі моделі, як:

    • Peugeot 2008;
    • Nissan Juke;
    • Hyundai Kona;
    • Kia Stonic;
    • Seat Arona.

    В Україні найпопулярніша модель, яка продається під брендом Renault, це румунський Duster, що збирається на заводі Dacia (належить Renault). «Дастер» входить в топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні.

    Читайте також:

    Теги: кросовери Renault авторинок Renault Captur
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну повертається популярний міський кросовер (фото)