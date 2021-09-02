Продажі російської «Лади» в Україні зросли вп’ятеро
«Лада Гранта» - найдешевший автомобіль в Україні
В серпні українці купували автомобілі «Лада» частіше ніж Mazda або Ford
В серпні 2021 року українці купили 165 російських автомобілів «Лада». Це вп’ятеро більше ніж минулого року, коли в Україні було продано всього 33 машини «АвтоВАЗа». За результатами місяця росіянам вдалося закріпитися на 16 місці в списку найпопулярніших автомобільних брендів країни. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».
Продажі автомобілів в Україні в серпні
|№
|Марка
|2020
|2021
|Динаміка, %
|1
|Renault
|1334
|1274
|-4.5
|2
|Toyota
|1148
|1260
|+9.8
|3
|Kia
|162
|840
|+418.5
|4
|Nissan
|281
|446
|+58.7
|5
|Skoda
|294
|438
|+49
|6
|Mitsubishi
|229
|373
|+62.9
|7
|Volkswagen
|560
|370
|-33.9
|8
|Chery
|146
|367
|+151.4
|9
|Hyundai
|341
|347
|+1.8
|10
|Suzuki
|311
|297
|-4.5
|11
|Peugeot
|221
|277
|+25.3
|12
|Mercedes-Benz
|188
|247
|+31.4
|13
|BMW
|160
|216
|+35
|14
|Audi
|159
|215
|+35.2
|15
|Lexus
|130
|167
|+28.5
|16
|«Лада»
|33
|165
|+400
|17
|Mazda
|220
|118
|-46.4
|18
|Citroen
|171
|113
|-33.9
|19
|Opel
|31
|108
|+248.4
|20
|Haval
|65
|105
|+61.5
Останні декілька років автомобілі «Лада» з російських комплектуючих збирають на Запорізькому автомобільному заводі. Про те, що на ЗАЗі почали збирати російські автомобілі, «Главком» першим повідомив ще у грудні 2019 року. Тоді підприємство почало тестову збірку перших машин. Пізніше на заводі також локалізували збирання автомобілів Renault Arkana, комплектуючі для якого також надходять із Росії. Також сьогодні ЗАЗ збирає із російських комплектуючих автомобілі Kia.
Нагадаємо, що з 2017 року бренд Lada є частиною групи Renault.
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