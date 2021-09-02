Продажі російської «Лади» в Україні зросли вп’ятеро

В серпні українці купували автомобілі «Лада» частіше ніж Mazda або Ford

В серпні 2021 року українці купили 165 російських автомобілів «Лада». Це вп’ятеро більше ніж минулого року, коли в Україні було продано всього 33 машини «АвтоВАЗа». За результатами місяця росіянам вдалося закріпитися на 16 місці в списку найпопулярніших автомобільних брендів країни. Про це свідчить статистика асоціації «Укравтопром».

Продажі автомобілів в Україні в серпні

№ Марка 2020 2021 Динаміка, % 1 Renault 1334 1274 -4.5 2 Toyota 1148 1260 +9.8 3 Kia 162 840 +418.5 4 Nissan 281 446 +58.7 5 Skoda 294 438 +49 6 Mitsubishi 229 373 +62.9 7 Volkswagen 560 370 -33.9 8 Chery 146 367 +151.4 9 Hyundai 341 347 +1.8 10 Suzuki 311 297 -4.5 11 Peugeot 221 277 +25.3 12 Mercedes-Benz 188 247 +31.4 13 BMW 160 216 +35 14 Audi 159 215 +35.2 15 Lexus 130 167 +28.5 16 «Лада» 33 165 +400 17 Mazda 220 118 -46.4 18 Citroen 171 113 -33.9 19 Opel 31 108 +248.4 20 Haval 65 105 +61.5

Останні декілька років автомобілі «Лада» з російських комплектуючих збирають на Запорізькому автомобільному заводі. Про те, що на ЗАЗі почали збирати російські автомобілі, «Главком» першим повідомив ще у грудні 2019 року. Тоді підприємство почало тестову збірку перших машин. Пізніше на заводі також локалізували збирання автомобілів Renault Arkana, комплектуючі для якого також надходять із Росії. Також сьогодні ЗАЗ збирає із російських комплектуючих автомобілі Kia.

Нагадаємо, що з 2017 року бренд Lada є частиною групи Renault.