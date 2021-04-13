В Україні дебютує нове румунське авто під маркою Renault
Renault Express
Французька компанія розпочала продажі в Україні нової моделі під маркою Renault, яку збирають на румунському заводі Dacia
В Україні стартували продажі нової моделі Renault – Express. За великим рахунком, це ще одна модель, яка побудована на платформі добре відомого «Логана». Якщо точніше, Express – це більш сучасна версія Dokker, який збирають на румунському заводі Dacia (входить до складу групи Renault).
Renault Express – це фургон, який можна використовувати одночасно, як вантажний автомобіль для малого бізнесу, та в якості сімейного автомобіля.
«Експрес» має великий багажник. Його мінімальний об’єм – 800 літрів. Але, склавши сидіння, показник можна збільшити до 3 тисяч літрів. Також пропонується виключно комерційна версія – «Фургон» – яка має в багажному відділенні 3,7 тисячі літрів корисного простору.
Новинка може оснащуватися мультимедійною системою з 8-дюймовим сенсорним екраном і можливістю підключення смартфонів на IOS та Android.
Також можна встановити:
- бездротову зарядку для смартфона;
- три роз’єми USB;
- чотири розетки 12В (одна з яких – у багажнику).
В Україні Express може бути оснащений:
- 1,6-літровим бензиновим двигуном потужністю 110 кінських сил, який працює в парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач;
- 1,5-літровим дизельним двигуном потужністю 95 кінських сил і 6-ступеневою механічною коробкою передач.