Український дизайнер показав, як могла б виглядати сучасна ЗАЗ «Таврія»

Український дизайнер Роман Прядко опублікував сучасний тизер ЗАЗ «Таврія»

ЗАЗ «Таврія» - перший український передньоприводний автомобіль. Його випускали з 1988 року. У 1998-му на завод прийшла корейська Daewoo, яка суттєво доробила машину та назвала її Tavria Nova.

В такому вигляді «Таврія» випускалась до 2007 року. Це був один з найдешевших автомобілів не лише в Україні, але й у світі.

Український дизайнер Роман Прядко виклав рендер сучасної Tavria Nova. Це лише одна ілюстрація в профіль, але за нею можна побачити шлях можливого перетворення моделі, якби її модернізували у 2021 році.

На рендері Прядка – впізнавана форма дводверного хетчбека, хіба що з більш аеродинамічним силуетом кузова. Збережені характерні чорні бампери, нахил лобового скла та багажника, форма колісних дисків. Натомість розмір коліс суттєво збільшений, на кузові видно нові виштамповки.

Джерело: 24 канал