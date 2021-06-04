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    Український дизайнер показав, як могла б виглядати сучасна ЗАЗ «Таврія»

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    ZAZ Tavria Nova - Український дизайнер показав, як могла б виглядати сучасна ЗАЗ «Таврія»
    ZAZ Tavria Nova
    Фото: Facebook

    Український дизайнер Роман Прядко опублікував сучасний тизер ЗАЗ «Таврія»

    ЗАЗ «Таврія» - перший український передньоприводний автомобіль. Його випускали з 1988 року. У 1998-му на завод прийшла корейська Daewoo, яка суттєво доробила машину та назвала її Tavria Nova.

    В такому вигляді «Таврія» випускалась до 2007 року. Це був один з найдешевших автомобілів не лише в Україні, але й у світі.

    Український дизайнер Роман Прядко виклав рендер сучасної Tavria Nova. Це лише одна ілюстрація в профіль, але за нею можна побачити шлях можливого перетворення моделі, якби її модернізували у 2021 році.

    На рендері Прядка – впізнавана форма дводверного хетчбека, хіба що з більш аеродинамічним силуетом кузова. Збережені характерні чорні бампери, нахил лобового скла та багажника, форма колісних дисків. Натомість розмір коліс суттєво збільшений, на кузові видно нові виштамповки.

    Джерело: 24 канал

    Теги: ЗАЗ
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    Український дизайнер показав, як могла б виглядати сучасна ЗАЗ «Таврія»