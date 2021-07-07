Українці повертаються до російських автомобілів. Популярність «Лади» стрімко зростає

Лада Гранта є найдешевшим автомобілем в Україні / Фото з відкритих джерел

В червні продажі російських автомобілів в Україні зросли більше ніж в п’ять разів

Російські автомобілі знову користуються попитом в Україні. Про це свідчить статистика, яку щомісяця оприлюднює асоціація «Укравтопром».

За даними асоціації, в червні українці купили 170 автомобілів «Лада». Це приблизно в 5,5 разів більше, ніж минулого року: в 2020-м «АтоВАЗ» продав в Україні всього 31 автомобіль.

Треба відзначити, що продажі «Лада» в Україні зростають протягом всього 2021 року.

Продажі «Лади» в Україні

Місяць 2020 2021 Динаміка, % Січень 44 101 129.55 Лютий 39 93 138.46 Березень 49 191 289.8 Квітень 41 221 439 Травень 38 133 250 Червень 31 170 448.4

За даними «Укравтопрому».

Останні декілька років автомобілі «Лада» з російських комплектуючих збирають на Запорізькому автомобільному заводі. Про те, що на ЗАЗі почали збирати російські автомобілі, «Главком» першим повідомив ще у грудні 2019 року. Тоді підприємство почало тестову збірку перших машин. Пізніше на заводі також локалізували збирання автомобілів Renault Arkana, комплектуючі для якого також надходять із Росії. Також сьогодні ЗАЗ збирає із російських комплектуючих автомобілі Kia.

Нагадаємо, що з 2017 року бренд Lada є частиною групи Renault.