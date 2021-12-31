Суцільна крига: до Росії привезли обледенілі автомобілі з Японії (фото, відео)

У російський Владивосток прибула партія автомобілів з Японії, яка повністю вкрита кригою

Партія авто з Японії вкрилися товстим шаром льоду по дорозі в російський Владивосток. Машини буквально перетворилися на крижані скульптури. Про це повідомляє видання Daily Star.

Судно йшло через Японське море до Владивостока, де температура повітря впала до -19 по Цельсію. Автомобілі були покриті льодом товщиною до 30 сантиметрів.

Лід виявився навіть всередині авто. При цьому двері автомобіля пом'яті, а скло розбилося.

Імовірно, крига утворилася через те, що в машину під час переправи потрапила вода.

Відзначається, що авто часто прибувають в порт в подібному стані через складні погодні умови. Моряки ламають лід перед тим, як вивантажити машини з корабля. Іноді навіть доводиться вдаватися до силових методів, через що транспортні засоби отримують пошкодження.