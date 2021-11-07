Генпрокурорка розповіла про кількість аварій через п’яних водіїв

Генеральна прокуроркп Ірина Венедіктова поділилася сумною статистикою щодо аварій в Україні через п’яних водіїв

У 2021 році зареєстровано майже 3 тис. кримінальних правопорушень про порушення правил безпеки дорожнього руху із найтяжчими наслідками – важкими травмами, інвалідністю, смертями. Про це на своїй сторінці у Facebook написала генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.

Також, за її словами, за 10 місяців 2021 року Генеральна прокуратура скерувала до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п’яних ДТП.

«Така ж тенденція спостерігається останніх три роки», – Відзначила Венедіктова.

Допис прокурорки було присвячено резонансним ДТП в Україні. Найбільш вражаючим випадком цього року стала смертельна аварія у Харкові, винуватцем якої називають 16-річного хлопця.

Але винуватцями резонансних аварій стають не тільки підлітки. Нещодавно смертельну ДТП влаштував п’яний патрульний поліцейський.