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    Генпрокурорка розповіла про кількість аварій через п’яних водіїв

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    Наслідки смертельної аварії у Харкові - Генпрокурорка розповіла про кількість аварій через п’яних водіїв
    Наслідки смертельної аварії у Харкові
    фото: liga.net

    Генеральна прокуроркп Ірина Венедіктова поділилася сумною статистикою щодо аварій в Україні через п’яних водіїв

    У 2021 році зареєстровано майже 3 тис. кримінальних правопорушень про порушення правил безпеки дорожнього руху із найтяжчими наслідками – важкими травмами, інвалідністю, смертями. Про це на своїй сторінці у Facebook написала генеральна прокурорка Ірина Венедиктова.

    Також, за її словами, за 10 місяців 2021 року Генеральна прокуратура скерувала до суду більше 300 обвинувальних актів про вчинення п’яних ДТП.

    «Така ж тенденція спостерігається останніх три роки», – Відзначила Венедіктова.

    Допис прокурорки було присвячено резонансним ДТП в Україні. Найбільш вражаючим випадком цього року стала смертельна аварія у Харкові, винуватцем якої називають 16-річного хлопця.

    Але винуватцями резонансних аварій стають не тільки підлітки. Нещодавно смертельну ДТП влаштував п’яний патрульний поліцейський.

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    Теги: ДТП
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    Генпрокурорка розповіла про кількість аварій через п’яних водіїв