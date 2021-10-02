Водій знайшов несподівану схованку під капотом свого автомобіля: курйозні фото

Під капотом великого пікапа білки сховали сотні горіхів. Водій назбирав сім відер

Американець Білл Фішер опублікував фотографії свого пікапа Chevrolet Avalanche, який зусиллями білок перетворився на справжній склад для зберігання горіхів. Після чотирьох днів парковки чоловік витягнув з під капота близько 70 кілограмів чорних горіхів, які ледве вмістилися в сім величезних відер.

Фішер припаркував свій пікап на вуличній стоянці недалеко від будинку. Через чотири дні чоловікові знадобився позашляховик, щоб поїхати в місто у справах. Під час запуску двигуна власнику автомобіля не сподобався звук, що йшов від моторного відсіку.

Відкривши капот, американець побачив, що весь простір навколо двигуна доверху заповнене американськими чорними горіхами, які за кольором чимось нагадують лимон.

За словами чоловіка, навіть після ретельного очищення моторного відсіку в надрах підкапотного простору все ще знаходяться декілька горіхів, звук переміщення яких він чує під час руху.