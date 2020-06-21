BMW та Mercedes припиняють спільну розробку безпілотних авто



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Незважаючи на «значні успіхи» компанії не змогли провести експертні обговорення та домовитися з постачальниками про технологічні дорожні карти

Обидві компанії не виключають, що в майбутньому цей напрямок роботи буде відновлено

Німецький автовиробник BMW оголосив про припинення співпраці з Mercedes у сфері розробки безпілотних авто.

Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

Відповідне рішення було прийнято «після ретельного аналізу» і є результатом «взаємного і дружньої угоди».

Обидві компанії не виключають, що в майбутньому цей напрямок роботи буде відновлено.

У прес-релізі повідомляється, що незважаючи на «значні успіхи» компанії не змогли провести експертні обговорення та домовитися з постачальниками про технологічні дорожні карти.

Після переговорів обидві сторони прийшли до висновку, що, «з огляду на обсяг витрат, пов’язаних зі створенням спільної технологічної платформи, а також поточних ділових і економічних умов, час не підходить для успішного здійснення співробітництва», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) вперше у світі сертифікувало повністю електричний літак – Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel. Двомісний електричний літак Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel працює без шкідливих викидів.

Як повідомлялося, Tesla самостійно розігналася і вибухнула з водієм всередині.