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    Економіка та фінанси

    BMW та Mercedes припиняють спільну розробку безпілотних авто

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    Незважаючи на &laquo;значні успіхи&raquo; компанії не змогли провести експертні обговорення та домовитися з постачальниками про технологічні дорожні карти - BMW та Mercedes припиняють спільну розробку безпілотних авто
    Незважаючи на «значні успіхи» компанії не змогли провести експертні обговорення та домовитися з постачальниками про технологічні дорожні карти

    Обидві компанії не виключають, що в майбутньому цей напрямок роботи буде відновлено

    Німецький автовиробник BMW оголосив про припинення співпраці з Mercedes у сфері розробки безпілотних авто.

    Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

    Відповідне рішення було прийнято «після ретельного аналізу» і є результатом «взаємного і дружньої угоди».

    Обидві компанії не виключають, що в майбутньому цей напрямок роботи буде відновлено.

    У прес-релізі повідомляється, що незважаючи на «значні успіхи» компанії не змогли провести експертні обговорення та домовитися з постачальниками про технологічні дорожні карти.

    Після переговорів обидві сторони прийшли до висновку, що, «з огляду на обсяг витрат, пов’язаних зі створенням спільної технологічної платформи, а також поточних ділових і економічних умов, час не підходить для успішного здійснення співробітництва», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) вперше у світі сертифікувало повністю електричний літак – Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel. Двомісний електричний літак Velis Electro виробництва словенської компанії Pipistrel працює без шкідливих викидів.

    Як повідомлялося, Tesla самостійно розігналася і вибухнула з водієм всередині.

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